https://ria.ru/20231214/ukraina-1915721306.html
Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин
Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин
Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины своей безопасности военным способом, если Киев не готов на мирные переговоры, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:11
2023-12-14T12:11
2023-12-14T12:46
россия
украина
киев
безопасность
сергей нарышкин
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины своей безопасности военным способом, если Киев не готов на мирные переговоры, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Цели Российской Федерации остаются прежними - Россия должна ликвидировать все факторы, которые угрожают безопасности нашей страны, это прежде всего. Условием этого является демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение ее внеблокового, нейтрального статуса", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Мы хотели бы достичь этих целей мирным путем. Но если с другой стороны мира не хотят, то нам придется достичь этих целей в военном режиме", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20231214/putin-1915742557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, безопасность, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Россия, Украина, Киев, Безопасность, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин
Нарышкин: Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины военным способом