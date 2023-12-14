https://ria.ru/20231214/ukraina-1915721306.html

Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин

Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины, заявил Нарышкин

Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины своей безопасности военным способом, если Киев не готов на мирные переговоры, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:11

2023-12-14T12:11

2023-12-14T12:46

россия

украина

киев

безопасность

сергей нарышкин

александр лукашенко

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия будет добиваться ликвидации угроз с Украины своей безопасности военным способом, если Киев не готов на мирные переговоры, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Цели Российской Федерации остаются прежними - Россия должна ликвидировать все факторы, которые угрожают безопасности нашей страны, это прежде всего. Условием этого является демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение ее внеблокового, нейтрального статуса", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Мы хотели бы достичь этих целей мирным путем. Но если с другой стороны мира не хотят, то нам придется достичь этих целей в военном режиме", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20231214/putin-1915742557.html

россия

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, киев, безопасность, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг