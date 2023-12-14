https://ria.ru/20231214/ukraina-1915719710.html

Киев сохраняет стратегию не идти на переговоры с Москвой, сообщил Нарышкин

Киев сохраняет стратегию не идти на переговоры с Москвой, сообщил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

Киев сохраняет стратегию не идти на переговоры с Москвой, сообщил Нарышкин

Несмотря на провал контрнаступления украинской армии, Киев сохраняет стратегию на отказ от мирных переговоров с Россией, следуя непубличному запрету Запада на... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:07

2023-12-14T12:07

2023-12-14T12:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

украина

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Несмотря на провал контрнаступления украинской армии, Киев сохраняет стратегию на отказ от мирных переговоров с Россией, следуя непубличному запрету Запада на них, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Результаты так называемого летне-осеннего контрнаступления ВСУ - они провальные, их можно квалифицировать как полный провал. Украина не добилась никаких успехов на поле боя, но понесла при этом чувствительные, подчас невосполнимые потери и в живой силе, и в военной технике", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Но несмотря на это, к сожалению, стратегия украинских властей, киевского режима остается прежней - продолжать боевые действия и не вести никаких мирных переговоров с Российской Федерацией. Тем более что вы хорошо знаете, что Зеленский своим декретом запретил самому себе и всем своим подчиненным говорить с россиянами о мире, и это такой публичный запрет. Но кроме публичного запрета есть жесткая установка "хозяев" - в Вашингтоне, в Лондоне - никакого мира, украинцы, воюйте", - отметил директор СВР.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915640204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, украина