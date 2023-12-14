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Рамасвами назвал способ разрешить конфликт вокруг Украины - РИА Новости, 14.12.2023
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05:45 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915673991.html
Рамасвами назвал способ разрешить конфликт вокруг Украины
Рамасвами назвал способ разрешить конфликт вокруг Украины - РИА Новости, 14.12.2023
Рамасвами назвал способ разрешить конфликт вокруг Украины
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что разрешение конфликта вокруг Украины заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:45
2023-12-14T05:45
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что разрешение конфликта вокруг Украины заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии. "Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение - в дипломатии", - заявил Рамасвами в ходе встречи с избирателями, трансляцию которой вел телеканал CNN. Политик заявил, что закономерны сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами. Рамасвами подчеркнул, что США должны придерживаться обещания о нерасширении НАТО, и он на посту президента гарантировал бы, что Украину не примут в альянс в обмен на отказ РФ от союза с Китаем. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915671933.html
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в мире, украина, россия, сша, вивек рамасвами, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Вивек Рамасвами, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Рамасвами назвал способ разрешить конфликт вокруг Украины

Рамасвами: решение конфликта на Украине заключается в дипломатии

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что разрешение конфликта вокруг Украины заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии.
"Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение - в дипломатии", - заявил Рамасвами в ходе встречи с избирателями, трансляцию которой вел телеканал CNN.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
В США публично унизили Зеленского
Вчера, 04:47
Политик заявил, что закономерны сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами.
Рамасвами подчеркнул, что США должны придерживаться обещания о нерасширении НАТО, и он на посту президента гарантировал бы, что Украину не примут в альянс в обмен на отказ РФ от союза с Китаем.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Песков: у Запада возник вопрос, что именно он финансирует на Украине
13 декабря, 23:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАВивек РамасвамиСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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