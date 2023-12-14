https://ria.ru/20231214/turizm-1915795468.html

Путин призвал сделать все для развития внутреннего туризма

Путин призвал сделать все для развития внутреннего туризма - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал сделать все для развития внутреннего туризма

Объем пассажироперевозок в РФ растет, надо сделать все для роста интереса к внутреннему туризму, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:35

2023-12-14T14:35

2023-12-14T14:35

туризм

владимир путин

россия

новости - туризм

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объем пассажироперевозок в РФ растет, надо сделать все для роста интереса к внутреннему туризму, заявил президент России Владимир Путин. "Объем пассажироперевозок существенным образом возрастает. Транспортные пассажирские потоки увеличиваются. Абсолютный рекордсмен - перевозки пассажиров авиационным транспортом - 16,4%. Железнодорожный транспорт - 10,4%. Автомобильные перевозки, автобусы - 6,4%", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией". Президент призвал всех участников процесса подумать над ближайшим туристическим сезоном и сделать все от них зависящее, чтобы обеспечить интерес россиян к внутреннему туризму. "Внутренний туризм развивается хорошими темпами", - подчеркнул глава государства.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, россия, новости - туризм, итоги года с владимиром путиным