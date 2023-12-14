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Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 14.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:45 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/tsentr-1915697705.html
Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы
Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 14.12.2023
Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы
В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:45
2023-12-14T10:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
южное тушино
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "На участке площадью 0,3 гектара предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машино-мест", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры. Как уточняется в сообщении, центр построят по адресу: Походный проезд, 5, строение 11.
https://realty.ria.ru/20231213/moszhilinspektsiya-1915598926.html
москва
южное тушино
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москва, южное тушино, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Южное Тушино, Юлиана Княжевская, Москомархитектура

Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На участке площадью 0,3 гектара предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машино-мест", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, центр построят по адресу: Походный проезд, 5, строение 11.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Мосжилинспекция выявила захват общедомового имущества в Очаково-Матвеевском
13 декабря, 18:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮжное ТушиноЮлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
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