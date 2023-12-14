https://ria.ru/20231214/tsentr-1915697705.html
Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы
Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 14.12.2023
Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы
В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:45
2023-12-14T10:45
2023-12-14T10:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
южное тушино
юлиана княжевская
москомархитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ab1c726c35a0bbc801e30ca127a3eb5.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "На участке площадью 0,3 гектара предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машино-мест", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры. Как уточняется в сообщении, центр построят по адресу: Походный проезд, 5, строение 11.
https://realty.ria.ru/20231213/moszhilinspektsiya-1915598926.html
москва
южное тушино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_fab56447ad81e97a40ecf140533e6b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, южное тушино, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Южное Тушино, Юлиана Княжевская, Москомархитектура
МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На участке площадью 0,3 гектара предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машино-мест", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, центр построят по адресу: Походный проезд, 5, строение 11.
Мосжилинспекция выявила захват общедомового имущества в Очаково-Матвеевском