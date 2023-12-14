https://ria.ru/20231214/tsentr-1915697705.html

Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы

Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 14.12.2023

Княжевская: офисный центр появится на северо-западе Москвы

В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:45

2023-12-14T10:45

2023-12-14T10:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

южное тушино

юлиана княжевская

москомархитектура

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МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. В московском районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "На участке площадью 0,3 гектара предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машино-мест", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры. Как уточняется в сообщении, центр построят по адресу: Походный проезд, 5, строение 11.

https://realty.ria.ru/20231213/moszhilinspektsiya-1915598926.html

москва

южное тушино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

москва, южное тушино, юлиана княжевская, москомархитектура