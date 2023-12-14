https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

"Без этого существовать Россия не может": Путин поставил стране цель

"Без этого существовать Россия не может": Путин поставил стране цель - РИА Новости, 14.12.2023

"Без этого существовать Россия не может": Путин поставил стране цель

В этом году большая пресс-конференция президента России была объединена с его "Прямой линией", в которой он отвечает на вопросы и обращения граждан. Впечатление РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:19

2023-12-14T17:19

2023-12-14T17:45

политика

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вооруженные силы украины

прямая линия с владимиром путиным

аналитика

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В этом году большая пресс-конференция президента России была объединена с его "Прямой линией", в которой он отвечает на вопросы и обращения граждан. Впечатление от нового формата непривычное и свежее. Никакой вступительной речи — сразу ответы на вопросы. Рабочая, динамичная атмосфера.Потрясающая панорама огромной страны — в каком-то смысле "Итоги года" с Владимиром Путиным напомнили выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Страна строится, воюет, торгует, путешествует. Курорты Кубани умудрились принять за год больше 17 миллионов туристов. Товарооборот с Китаем вырос за год на треть. К 2030-му в России планируется произвести тысячу отечественных самолетов. Сотни тысяч домохозяйств подключаются к газу. В Эмиратах начали производить всю линейку шикарных отечественных автомобилей Aurus.Еще несколько лет назад мы и представить такого не могли. "Те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы", — подвел итог экономическому развитию России за год президент Путин.Однако не экономикой единой живет страна, главный вопрос: для чего все это? Владимир Путин предложил свое видение целей России. У нас традиционно много спорят о необходимости идеологии, нужна ли она нам и какой должна быть, однако идеология лишь консервирует имеющийся статус-кво. Нам же жизненно необходима картина будущего, хотя бы черновой план на ближнюю и дальнюю перспективу.Цель, поставленная Путиным, — это всемерное укрепление суверенитета России. Это независимость страны от глобальных структур, самоназначенных "элит" и пресловутого "порядка, основанного на правилах" практически во всех областях.Укрепление суверенитета — это не только усиление обороноспособности страны и "безопасности по внешнему контуру". Путин отметил необходимость "обеспечения прав и свобод граждан, развития политической системы, обеспечения суверенитета в сфере экономики, финансово-технологического суверенитета". "Без этого, — подчеркнул президент, — существовать Россия не может".Победы на этом фронте есть, и немалые. Российские военные успешно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения с ВСУ, притом что фронт СВО растянулся на две тысячи километров.Очень важно, что достигаются эти успехи при минимизации боевых потерь с нашей стороны. Если Украина швыряет, не считая, военнослужащих ВСУ в топку конфликта, то наше командование делает все, чтобы беречь жизни российских бойцов. Успешный ход нашей кампании привел к тому, что число добровольцев и контрактников, набранных за год, приблизилось к полумиллиону человек. Это сделало ненужной вторую волну мобилизации. "На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", — отметил Путин.У нашей общественности есть наивное представление о том, что наша схватка с Западом за свою независимость имеет только военное измерение. А в финансах, высоких технологиях, на экономическом Олимпе засели какие-то злокозненные ждуны, которые работают против государства. Однако борьба за независимость страны идет отнюдь не только на полях Новороссии — это тотальная война.И тут наши работающие как часы национальные платежные системы — не менее мощное оружие, чем "Солнцепек". Процветание наших банков бьет по врагу не хуже, чем "Ланцеты". Сияющие витрины наших магазинов — это наглядное доказательство того, что Россия может независимо выбирать свой путь развития и никакие санкции помешать ей не могут."Что касается порядка, основанного на правилах... то этих правил не существует", — резюмировал претензии Запада на мировое господство президент России. В этом сегодня с ним согласны миллионы людей во всем мире. Наша страна подает им блестящий пример успешной борьбы за суверенитет во всех сферах жизни страны. Хотелось бы, конечно, чтобы и их лидеры поняли: Запад вовсе не всесильный мировой полицейский, которым пытается казаться. Ему можно противостоять, можно гнуть свою линию.Возможно, европейские лидеры рискнут ночью под подушкой посмотреть эфир с Путиным — пока Байден их не видит. Это позволило бы им понять, как можно вести свою политику, как развивать свои страны, а не загонять их в нищету.Нашей стране не раз приходилось выживать в режиме санкций, в условиях противостояния с Западом. Однако практически всегда это приводило к закручиванию гаек внутри государства. Сложнейшая задача наших дней — укрепление суверенитета наряду с расширением прав и свобод граждан. Ведь иначе будет утрачена та самая консолидация общества, которая и привела Россию к впечатляющим успехам.В этой связи Путин высказался на темы, занимающие в последнее время инфополе. Его видение демографической проблемы заключается в том, что решать ее требуется средствами экономического стимулирования. Тему "запрета абортов" президент сравнил с бессмысленной антиалкогольной кампанией времен позднего СССР, которая принесла гораздо больше вреда, чем пользы.Независимое развитие России возможно только при наличии внутреннего мира и согласия в стране. СВО заметно консолидировала общество, высвободив такой ресурс национальной энергии, о котором мы и не догадывались. Но теперь нашей солидарности угрожают межнациональные разборки, вспыхивающие на ровном месте конфликты, проблемы с трудовыми мигрантами.Путин предлагает решать эту проблему до ее возникновения: строить русские школы на постсоветском пространстве, заниматься обучением и воспитанием граждан из бывших республик СССР. Создавать условия для семей трудовых мигрантов. Но во всех вопросах "прежде всего руководствоваться интересами местного населения — граждан Российской Федерации".Все это не последние вызовы, которые стоят перед нашей страной. Наивно надеяться, что победим на Украине и заживем как в раю. Будут и проблемы, и поиск решений. Важно лишь, чтобы эти решения мы принимали сами.Путинская идея независимого развития России является и надеждой, и вызовом. Она представляет огромную ответственность. Придется думать и действовать не по западным методичкам, не по указке бывших "партнеров", а руководствуясь исключительно своими интересами. Однако иного пути для России просто не существует.Выгодно продать свою независимость — как это мечталось многим в 90-е — сегодня просто невозможно. Сначала заберут независимость, потом заберут страну, отнимут все, что есть, наконец, отнимут и жизнь. Наглядный пример торговли независимостью у нас под боком — это бывшая УССР.Самые главные слова Владимир Путин произнес в начале своего эфира. "Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно, — сказал президент. — Ее просто не будет". Нам всем стоит хорошенько это запомнить.

https://ria.ru/20231214/translyatsiya-1915758530.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915762159.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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политика, россия, украина, ссср, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным, аналитика