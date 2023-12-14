https://ria.ru/20231214/trevoga-1915880436.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога четвертый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:35
2023-12-14T18:35
2023-12-14T18:43
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога четвертый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – около 18.30 мск.Ранее в четверг тревога уже трижды объявлялась на всей территории страны, спустя некоторое время ее отменили. Позднее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231214/zagrazhdeniya-1915802759.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу