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По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:13
2023-12-14T15:13
2023-12-14T15:17
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве в 15.08 мск, после чего в течение нескольких минут распространилась по всей территории Украины.Ранее в четверг тревога уже была объявлена на всей территории страны, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу