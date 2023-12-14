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LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным

LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 14.12.2023

LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным

В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:10

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой пресс-конференции. В студии находятся журналисты, во время выступления главы государства по очереди озвучивают вопросы от граждан и от прессы. Модерирует часть мероприятия с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а прямую линию — ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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