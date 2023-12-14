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LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 14.12.2023
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13:10 14.12.2023 (обновлено: 13:24 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/translyatsiya-1915758530.html
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 14.12.2023
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:10
2023-12-14T13:24
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой пресс-конференции. В студии находятся журналисты, во время выступления главы государства по очереди озвучивают вопросы от граждан и от прессы. Модерирует часть мероприятия с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а прямую линию — ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Итоги года с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, видео
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой пресс-конференции.
2023-12-14T13:10
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PT244M27S
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным

В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой пресс-конференции.
В студии находятся журналисты, во время выступления главы государства по очереди озвучивают вопросы от граждан и от прессы.
Модерирует часть мероприятия с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а прямую линию — ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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