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LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 14.12.2023
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:10
2023-12-14T13:10
2023-12-14T13:24
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой пресс-конференции. В студии находятся журналисты, во время выступления главы государства по очереди озвучивают вопросы от граждан и от прессы. Модерирует часть мероприятия с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а прямую линию — ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Итоги года с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным
2023-12-14T13:10
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PT244M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, видео
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным". В этом году мероприятие совместило в себе два формата: прямой линии и большой пресс-конференции.
2023-12-14T13:10
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PT244M27S
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
В Москве в Гостином Дворе проходят "Итоги года с Владимиром Путиным"