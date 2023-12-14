https://ria.ru/20231214/tramp-1915660356.html
Трамп опроверг сообщения о готовности разрешить КНДР сохранить ЯО
Трамп опроверг сообщения о готовности разрешить КНДР сохранить ЯО - РИА Новости, 14.12.2023
Трамп опроверг сообщения о готовности разрешить КНДР сохранить ЯО
Экс-президент США Дональд Трамп назвал дезинформацией публикацию СМИ о его готовности в случае избрания главой государства ослабить санкции против КНДР в обмен... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:44
2023-12-14T00:44
2023-12-14T00:44
в мире
сша
пхеньян
дональд трамп
ким чен ын
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал дезинформацией публикацию СМИ о его готовности в случае избрания главой государства ослабить санкции против КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от производства нового ядерного оружия при сохранении объемов имеющегося. "Фейковые новости со ссылкой на как обычно анонимные источники в Politico сообщают, что у меня смягчилась позиция по поводу ядерного оружия у Северной Кореи. Это выдуманная история, дезинформация, размещаемая демократами с целью отвлечь внимание и запутать", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Между тем, добавил, он, правда в заметке все-таки есть - она заключается в том, что он "хорошо ладит с Ким Чен Ыном". Ранее в среду Politico со ссылкой на три источника, знакомых с планами Трампа, сообщило, что экс-президент рассматривает возможность в случае переизбрания позволить КНДР оставить ядерное оружие и ослабить экономические санкции, если страна откажется от производства новых бомб. По информации источников, одним из возможных вариантов станет заморозка ядерной программы КНДР в обмен на смягчение экономических санкций и иные формы помощи. При этом Трамп потребует доказательств, что Северная Корея сдержит свое слово, отметило издание.
https://ria.ru/20231213/kostyum-1915645145.html
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в мире, сша, пхеньян, дональд трамп, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, США, Пхеньян, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Трамп опроверг сообщения о готовности разрешить КНДР сохранить ЯО
Трамп опроверг сообщения о готовности разрешить КНДР сохранить ядерное оружие