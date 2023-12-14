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Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации украинских военнослужащих на РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:07
2023-12-14T04:07
2023-12-14T04:07
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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации украинских военнослужащих на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Артиллерийской разведкой были выявлены координаты пунктов временной дислокации ВСУ, после чего данные цели были переданы реактивному взводу 1-й гвардейской танковой армии. Артиллерийский расчет оперативно нанес удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы ВСУ. "Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться – для нас дело считанных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили еще одну ПВДшку (пункт временной дислокации - ред). Рассчитали – достаем. Выпустили еще полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - рассказал журналистам командир реактивного взвода с позывным "Волга".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожила пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении