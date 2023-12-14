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Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/tornado-1915670823.html
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации украинских военнослужащих на РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:07
2023-12-14T04:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации украинских военнослужащих на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Артиллерийской разведкой были выявлены координаты пунктов временной дислокации ВСУ, после чего данные цели были переданы реактивному взводу 1-й гвардейской танковой армии. Артиллерийский расчет оперативно нанес удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы ВСУ. "Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться – для нас дело считанных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили еще одну ПВДшку (пункт временной дислокации - ред). Рассчитали – достаем. Выпустили еще полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - рассказал журналистам командир реактивного взвода с позывным "Волга".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении

РСЗО "Торнадо-Г" уничтожила пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Западного военного округа уничтожил пункты временной дислокации украинских военнослужащих на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Артиллерийской разведкой были выявлены координаты пунктов временной дислокации ВСУ, после чего данные цели были переданы реактивному взводу 1-й гвардейской танковой армии. Артиллерийский расчет оперативно нанес удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы ВСУ.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек
13 декабря, 14:06
«
"Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться – для нас дело считанных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили еще одну ПВДшку (пункт временной дислокации - ред). Рассчитали – достаем. Выпустили еще полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - рассказал журналистам командир реактивного взвода с позывным "Волга".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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