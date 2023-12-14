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Большой театр представляет первую балетную премьеру сезона – "Пиковая дама"

Большой театр представляет первую балетную премьеру сезона – "Пиковая дама" - РИА Новости, 14.12.2023

Большой театр представляет первую балетную премьеру сезона – "Пиковая дама"

Большой театр представляет 14 декабря на исторической сцене первую балетную мировую премьеру сезона "Пиковая дама" в постановке известного хореографа Юрия... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:47

2023-12-14T11:47

2023-12-14T11:47

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Большой театр представляет 14 декабря на исторической сцене первую балетную мировую премьеру сезона "Пиковая дама" в постановке известного хореографа Юрия Посохова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Первой балетной премьерой сезона станет специально сочиненный для Большого театра хореографом Юрием Посоховым балет "Пиковая дама" по мотивам одноименной повести Александра Пушкина на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина. Посохов давно сотрудничает с ГАБТом — за последние годы им были поставлены такие балеты, как "Герой нашего времени", "Золушка", "Нуреев", "Чайка".За основу "Пиковой дамы" взята музыка Чайковского, которую переработал петербургский композитор, давний соавтор Посохова Юрий Красавин. Вместе они работали над балетом "Магриттомания" который несколько лет шел на Новой сцене ГАБТа. Красавин известен зрителям Большого театра, в прошлом сезоне его музыка звучала в балете Вячеслава Самодурова "Танцемания". Также по заказу Большого театра композитор написал партитуру балета "Буря", премьера которого состоится в конце сезона.Декорации к спектаклю создала Полина Бахтина.На новую работу Посохова вдохновила повесть Пушкина "Пиковая дама", о сюжете которой он размышлял с юных лет, еще не будучи хореографом."Литературный первоисточник служит отправной точкой. Я ставлю не то, что читаю, а выражаю, или пытаюсь выразить движением то, что чувствую, что происходит у меня внутри, когда я читаю и проживаю то, что читаю. Очень многие вещи делаю по наитию… Мне кажется, главный мотив – это покаяние. Герой, движимый и мучимый своими страстями, убийственными страстями, в конце концов, не выдерживает бремени этих страстей", — сказал он.Постановщик отметил, что увлеченно и с энтузиазмом работают над образом Германа премьеры Большого театра Игорь Цвирко и Владислав Лантратов. Что касается Лизы, то среди исполнительниц есть настоящая Лиза – Елизавета Кокорева, с которой Посохов встречался в работе над балетом "Чайка", где она танцевала Заречную, и которую он высоко оценивает. Также в этой роли выступит Элеонора Севенард.По словам Посохова, партия графини поделена не только между двумя артистами, но и между двумя "полами". Молодую графиню танцуют молодые артистки, а старуху "Пиковую даму" – замечательные танцовщики Вячеслав Лопатин, Денис Савин и Георгий Гусев."От каждого артиста зависит успех нашего предприятия, и каждый вносит в него свою неповторимую лепту" — отметил хореограф.Премьерные показы на исторической сцене ГАБТа балета "Пиковая дама" пройдут 14,18,19,20 и 21декабря.

https://radiosputnik.ru/20231201/gergiev-1913192725.html

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