https://ria.ru/20231214/svo-1915883550.html

Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО

Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО

Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:53

2023-12-14T18:53

2023-12-14T18:53

надежные люди

херсонская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Зимой защитникам Родины нужно то, что будет их согревать. На передовую нашим землякам доставили теплую одежду, дизель-генераторы, тепловые пушки и рации для коммуникации", - говорится в сообщении. Также в составе гуманитарного груза сладкие подарки для детей Каланчакского округа Херсонской области, над которым шефствует Мордовия. "Больше 1500 ребят от 3 до 18 лет уже скоро получат сладости из нашей республики. Для малышей предназначены еще особые подарки – детские костюмчики, которые своими руками связали волонтеры Фонда милосердия и здоровья", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что работа по организации отправки гуманитарной помощи для участников СВО не останавливается ни на один день.

https://ria.ru/20231212/svo-1915362850.html

https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html

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херсонская область , общество