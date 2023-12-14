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Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО - РИА Новости, 14.12.2023
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18:53 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/svo-1915883550.html
Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО
Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО
Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:53
2023-12-14T18:53
надежные люди
херсонская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Зимой защитникам Родины нужно то, что будет их согревать. На передовую нашим землякам доставили теплую одежду, дизель-генераторы, тепловые пушки и рации для коммуникации", - говорится в сообщении. Также в составе гуманитарного груза сладкие подарки для детей Каланчакского округа Херсонской области, над которым шефствует Мордовия. "Больше 1500 ребят от 3 до 18 лет уже скоро получат сладости из нашей республики. Для малышей предназначены еще особые подарки – детские костюмчики, которые своими руками связали волонтеры Фонда милосердия и здоровья", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что работа по организации отправки гуманитарной помощи для участников СВО не останавливается ни на один день.
https://ria.ru/20231212/svo-1915362850.html
https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html
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херсонская область , общество
Надежные люди, Херсонская область , Общество
Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону СВО

Из Мордовии участникам СВО отправили дизель-генераторы и тепловые пушки

© Фото : пресс-служба правительства МордовииДизель-генераторы и тепловые пушки отправили из Мордовии участникам СВО
Дизель-генераторы и тепловые пушки отправили из Мордовии участникам СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Мордовии
Дизель-генераторы и тепловые пушки отправили из Мордовии участникам СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Мордовия отправила новую партию гуманитарных грузов в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Зимой защитникам Родины нужно то, что будет их согревать. На передовую нашим землякам доставили теплую одежду, дизель-генераторы, тепловые пушки и рации для коммуникации", - говорится в сообщении.
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12 декабря, 17:28
Также в составе гуманитарного груза сладкие подарки для детей Каланчакского округа Херсонской области, над которым шефствует Мордовия.
"Больше 1500 ребят от 3 до 18 лет уже скоро получат сладости из нашей республики. Для малышей предназначены еще особые подарки – детские костюмчики, которые своими руками связали волонтеры Фонда милосердия и здоровья", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что работа по организации отправки гуманитарной помощи для участников СВО не останавливается ни на один день.
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8 декабря, 14:29
 
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