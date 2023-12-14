https://ria.ru/20231214/svet-1915692384.html
В Самаре около 150 частных домов остались без света и тепла
В Самаре около 150 частных домов остались без света и тепла - РИА Новости, 14.12.2023
В Самаре около 150 частных домов остались без света и тепла
Порядка 150 домов в садоводческом товариществе "Салют" в Самаре остались без электроснабжения из-за повреждения на сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:06
2023-12-14T10:06
2023-12-14T10:06
происшествия
самара
дмитрий азаров
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Порядка 150 домов в садоводческом товариществе "Салют" в Самаре остались без электроснабжения из-за повреждения на сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Самары. О первых перебоях с электроснабжением в дачном товариществе очевидцы сообщили в соцсетях 9 декабря, в домах газ не проведен. Позже в мэрии Самары отметили, что авария на кабеле устранена. Во вторник вечером в городской администрации сообщили о повторном повреждении на электросетях в СНТ "Салют". На данный момент место повреждения кабеля установлено, ведутся ремонтные работы и готовится техническое решение для резервного подключения. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на место аварии выехала мэр Самары Елена Лапушкина. "Порядка 150 домов в СНТ попадает (под отключение), но не везде люди живут зимой", - сказала собеседница агентства. Число жителей, оставшихся без света и тепла, на данный момент неизвестно. Для всех желающих организовали пункт временного размещения на базе школы №156. По данным "Приволжского УГМС", 13 декабря ночью в Самаре температура воздуха составляет минус 19-21 градус, днем синоптики прогнозируют повышение до минус 14-16 градусов.
https://ria.ru/20231214/obestochennye-1915680369.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самара, дмитрий азаров, самарская область
Происшествия, Самара, Дмитрий Азаров, Самарская область
В Самаре около 150 частных домов остались без света и тепла
В самарском СНТ около 150 частных домов остались без света и тепла в мороз
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Порядка 150 домов в садоводческом товариществе "Салют" в Самаре остались без электроснабжения из-за повреждения на сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Самары.
О первых перебоях с электроснабжением в дачном товариществе очевидцы сообщили в соцсетях 9 декабря, в домах газ не проведен. Позже в мэрии Самары отметили, что авария на кабеле устранена.
Во вторник вечером в городской администрации сообщили о повторном повреждении на электросетях в СНТ "Салют". На данный момент место повреждения кабеля установлено, ведутся ремонтные работы и готовится техническое решение для резервного подключения. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
на место аварии выехала мэр Самары Елена Лапушкина.
"Порядка 150 домов в СНТ попадает (под отключение), но не везде люди живут зимой", - сказала собеседница агентства.
Число жителей, оставшихся без света и тепла, на данный момент неизвестно. Для всех желающих организовали пункт временного размещения на базе школы №156.
По данным "Приволжского УГМС", 13 декабря ночью в Самаре температура воздуха составляет минус 19-21 градус, днем синоптики прогнозируют повышение до минус 14-16 градусов.
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