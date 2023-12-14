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Власти Камчатки будут добиваться субсидий на перелеты по Дальнему Востоку - РИА Новости, 14.12.2023
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Камчатский край
 
16:57 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html
Власти Камчатки будут добиваться субсидий на перелеты по Дальнему Востоку
Власти Камчатки будут добиваться субсидий на перелеты по Дальнему Востоку - РИА Новости, 14.12.2023
Власти Камчатки будут добиваться субсидий на перелеты по Дальнему Востоку
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен продолжать работу по вопросу субсидирования тарифов на авиаперелеты между Камчаткой и другими регионами... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:57
2023-12-14T16:57
камчатский край
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен продолжать работу по вопросу субсидирования тарифов на авиаперелеты между Камчаткой и другими регионами Дальнего Востока. "Уверен, что мы сдвинем с мёртвой точки вопрос по субсидированию перелётов в Хабаровск и Владивосток. Благодаря вопросу от магаданского журналиста в поле президентского внимания эта тема снова вернулась. Я хочу напомнить, что я тоже поднимал её на встречах с Владимиром Владимировичем и будем добиваться ее решения", - сообщил Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Также он заявил, что продление программы плоских тарифов является важнейшей мерой поддержки для Камчатки. "Она показывает свою эффективность и реально обеспечивает связанность Камчатки с Москвой", - сказал губернатор. Во время прямой линии президента Владимира Путина журналист из Магаданской области попросил рассмотреть возможность субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, которые не подпадают под правила субсидирования в настоящее время. Сейчас субсидии на перелеты в пределах Дальневосточного региона имеют только молодые люди в возрасте до 23 лет и пенсионеры старше 60 лет. При этом часто стоимость билетов до Хабаровска или Владивостока из Магадана намного превышает стоимость билетов в Москву.
https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915439941.html
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камчатский край, владимир солодов
Камчатский край, Камчатский край, Владимир Солодов

Власти Камчатки будут добиваться субсидий на перелеты по Дальнему Востоку

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкАвтобус и трап в международном аэропорту "Елизово"
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Автобус и трап в международном аэропорту "Елизово". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен продолжать работу по вопросу субсидирования тарифов на авиаперелеты между Камчаткой и другими регионами Дальнего Востока.
"Уверен, что мы сдвинем с мёртвой точки вопрос по субсидированию перелётов в Хабаровск и Владивосток. Благодаря вопросу от магаданского журналиста в поле президентского внимания эта тема снова вернулась. Я хочу напомнить, что я тоже поднимал её на встречах с Владимиром Владимировичем и будем добиваться ее решения", - сообщил Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
Также он заявил, что продление программы плоских тарифов является важнейшей мерой поддержки для Камчатки. "Она показывает свою эффективность и реально обеспечивает связанность Камчатки с Москвой", - сказал губернатор.
Во время прямой линии президента Владимира Путина журналист из Магаданской области попросил рассмотреть возможность субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, которые не подпадают под правила субсидирования в настоящее время. Сейчас субсидии на перелеты в пределах Дальневосточного региона имеют только молодые люди в возрасте до 23 лет и пенсионеры старше 60 лет. При этом часто стоимость билетов до Хабаровска или Владивостока из Магадана намного превышает стоимость билетов в Москву.
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Камчатский крайКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
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