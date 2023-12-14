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Аксенов пообещал, что спортзал в Судаке отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 14.12.2023
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13:55 14.12.2023 (обновлено: 14:02 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/sportzal-1915779480.html
Аксенов пообещал, что спортзал в Судаке отремонтируют в 2024 году
Аксенов пообещал, что спортзал в Судаке отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 14.12.2023
Аксенов пообещал, что спортзал в Судаке отремонтируют в 2024 году
Спортзал в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет отремонтирован в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:55
2023-12-14T14:02
сергей аксенов (политик)
судак
республика крым
итоги года с владимиром путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Спортзал в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет отремонтирован в 2024 году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается."Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет", - написал Аксенов.
https://realty.ria.ru/20231214/krym-1915684727.html
судак
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сергей аксенов (политик), судак, республика крым, итоги года с владимиром путиным
Сергей Аксенов (политик), Судак, Республика Крым, Итоги года с Владимиром Путиным
Аксенов пообещал, что спортзал в Судаке отремонтируют в 2024 году

Аксенов после обращения детей пообещал, что спортзал в Судаке отремонтируют

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Спортзал в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет отремонтирован в 2024 году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.
Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается.
"Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет", - написал Аксенов.
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