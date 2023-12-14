https://ria.ru/20231214/spetssluzhby-1915710228.html

Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии

Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране наблюдают активность зарубежных спецслужб, их формы работы приобретают все более агрессивный... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:32

2023-12-14T11:32

2023-12-14T14:24

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране наблюдают активность зарубежных спецслужб, их формы работы приобретают все более агрессивный характер. "Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов - террористов. Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ. Лукашенко отметил, что "одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников - дезинтеграция постсоветского пространства". "Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга", - подчеркнул он.Активность западных спецслужб Лукашенко объяснил тем, что Белоруссия является своего рода "балконом" на пути в РФ, который "будут стремиться обрезать". Он отметил, что не позволит это сделать.По словам президента, свидетельством более агрессивной работы иностранных спецслужб на территории Белоруссии являются "резонансные акции в Мачулищах (в отношении российского военного самолета - ред.), попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны". "Для чего это делается, никому из вас пояснять не надо",- отметил Лукашенко.По его словам, серьезные угрозы сформировались и в информационной сфере. "Это и деструктивное воздействие на население, и распространение фейков, вбросов, и кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов", - сказал президент."Только объединив усилия, мы сможем противостоять данным угрозам, защитить и отстоять наши страны и обезопасить население", - добавил он.

https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко