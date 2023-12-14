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Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2023
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11:32 14.12.2023 (обновлено: 14:24 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/spetssluzhby-1915710228.html
Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии
Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране наблюдают активность зарубежных спецслужб, их формы работы приобретают все более агрессивный... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:32
2023-12-14T14:24
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране наблюдают активность зарубежных спецслужб, их формы работы приобретают все более агрессивный характер. "Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов - террористов. Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ. Лукашенко отметил, что "одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников - дезинтеграция постсоветского пространства". "Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга", - подчеркнул он.Активность западных спецслужб Лукашенко объяснил тем, что Белоруссия является своего рода "балконом" на пути в РФ, который "будут стремиться обрезать". Он отметил, что не позволит это сделать.По словам президента, свидетельством более агрессивной работы иностранных спецслужб на территории Белоруссии являются "резонансные акции в Мачулищах (в отношении российского военного самолета - ред.), попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны". "Для чего это делается, никому из вас пояснять не надо",- отметил Лукашенко.По его словам, серьезные угрозы сформировались и в информационной сфере. "Это и деструктивное воздействие на население, и распространение фейков, вбросов, и кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов", - сказал президент."Только объединив усилия, мы сможем противостоять данным угрозам, защитить и отстоять наши страны и обезопасить население", - добавил он.
https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко: западные спецслужбы работают все более агрессивно в Белоруссии

Лукашенко: формы работы западных спецслужб в Белоруссии стали более агрессивными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране наблюдают активность зарубежных спецслужб, их формы работы приобретают все более агрессивный характер.
"Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов - террористов. Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
Лукашенко отметил, что "одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников - дезинтеграция постсоветского пространства". "Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга", - подчеркнул он.
Активность западных спецслужб Лукашенко объяснил тем, что Белоруссия является своего рода "балконом" на пути в РФ, который "будут стремиться обрезать". Он отметил, что не позволит это сделать.
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По словам президента, свидетельством более агрессивной работы иностранных спецслужб на территории Белоруссии являются "резонансные акции в Мачулищах (в отношении российского военного самолета - ред.), попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны". "Для чего это делается, никому из вас пояснять не надо",- отметил Лукашенко.
По его словам, серьезные угрозы сформировались и в информационной сфере. "Это и деструктивное воздействие на население, и распространение фейков, вбросов, и кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов", - сказал президент.
"Только объединив усилия, мы сможем противостоять данным угрозам, защитить и отстоять наши страны и обезопасить население", - добавил он.
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