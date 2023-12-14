https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915918921.html

Спецоперация, 14 декабря: Путин рассказал, когда наступит мир

Спецоперация, 14 декабря: Путин рассказал, когда наступит мир - РИА Новости, 14.12.2023

Спецоперация, 14 декабря: Путин рассказал, когда наступит мир

Об "Итогах года с Владимиром Путиным", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать дронами российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2023

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2023-12-14T22:31

2023-12-14T23:02

специальная военная операция на украине

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владимир путин

степан бандера

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Об "Итогах года с Владимиром Путиным", ходе спецоперации и попытках Киева атаковать дронами российские регионы — в материале РИА Новости. Путин сказал, когда будет мирМир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации, заявил Владимир Путин, подводя итоги года. По его словам, сейчас положение российских войск почти по всей линии соприкосновения, которая превышает две тысячи километров, улучшается. Также улучшается обеспечение российских военных дронами. Путин особо отметил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта, жертвуют средства в том числе на закупку беспилотников, пишут письма поддержки, делают своими руками маскировочные сети и теплую одежду. Всего, по его словам, волонтеры пожертвовали более десяти миллиардов рублей.Сейчас группировка войск, задействованных в спецоперации, насчитывает 617 тысяч человек, также сообщил президент. При этом 244 тысячи из них — мобилизованные, которые отлично воюют, среди них уже 14 Героев России.В то же время не сокращается поток добровольцев, в день приходят порядка полутора тысяч человек. В этой связи президент заявил, что не видит необходимости во второй волне мобилизации. Путин отдельно отметил, что всех добровольцев нужно поставить в одинаковые условия в вопросах мер поддержки. Это же касается и участников спецоперации, состоявших в частных военных компаниях. По словам президента, они должны иметь все права наравне с военнослужащими. При необходимости будет изменено законодательство в этой сфере.Глава государства подчеркнул, что сейчас главная проблема с бывшими участниками ЧВК состоит в том, что у них ранее не было контрактов с государством. Путин отметил, что в числе его знакомых есть люди, которые служили в таких компаниях, среди них есть погибшие. При этом те, кто уже вернулся с боевых действий, занимаются патриотическим воспитанием подрастающих поколений — это чрезвычайно важно. Сейчас таких ветеранов СВО уже более тысячи.Путин о спецоперацииГоворя о целях спецоперации, президент отметил, что денацификация и демилитаризации остаются в числе основных. По словам Путина, Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной. Однако после 2014 года стало понятно, что Москве не дадут этого сделать. На Украине стали возводить в ранг национального героя нациста Степана Бандеру. Не все это поддержали, поэтому то, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну.Президент отметил, что госпереворот на Украине устроили США при молчаливом согласии европейцев именно для создания конфликта. Поддержка УкраиныЧто касается задач демилитаризации, то, по оценке президента, Украина сегодня уже почти ничего не производит, а все, чем она воюет, идет из стран Запада, "но халява когда-нибудь закончится". Так, Запад дал Украине все, что обещал и даже больше, но российские войска только с начала так называемого украинского контрнаступа уже уничтожили 747 танков и порядка 2300 бронемашин. А сейчас Киев "ездит и клянчит деньги", для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Одной из последних таких попыток была высадка десанта на Днепре в районе Крынок. Однако там российские войска, чтобы сохранить бойцов, отошли на несколько метров, а украинские военные угодили в огневой мешок. По словам президента, Киев продолжает "пихать" своих солдат на истребление.В свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что польские политические элиты не отказываются от идеи контроля территорий на западе Украины.На этом фоне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал опасения, что возможный раскол по Украине на стартующем в четверг саммите ЕС может послать "неверный сигнал" США. По его мнению, Европа должна показать Вашингтону, что продолжает поддерживать Киев. Тем временем в палате представителей конгресса США утвердили проект оборонного бюджета США на 2024 год общим объемом 883,7 миллиарда долларов. В проекте документа, который теперь должен подписать президент США Джо Байден, на помощь Украине предусмотрено 800 миллионов долларов. Ход спецоперацииПо сообщениям украинских СМИ, за сутки прозвучали взрывы в Херсоне и Одесской области. Также трижды за день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Во время последней из них украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Позже взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и городе Староконстантинов Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. По данным российского военного ведомства, за прошедшие сутки российские войска уничтожили украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения у Дарьевки в Херсонской области и Вольнянска в Запорожской области. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях совокупно отражены 12 атак противника. Кроме того, наносились удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Всего ВСУ потеряли за сутки порядка 665 военнослужащих и 26 единиц военной и автомобильной техники. Атаки дроновТерпя неудачи на фронте, киевский режим продолжает попытки террористических атак на объекты на территории России. Так, ночью силы ПВО в Наро-Фоминском городском округе выявили и пресекли очередную попытку пролета украинского дрона к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Также средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор области Владислав Шапша.Всего, по данным Минобороны, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.Еще о четырех уничтоженных в среду в Белгородской области средствами РЭБ украинских ударных дронах сегодня рассказали РИА Новости в экстренных службах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html

https://ria.ru/20231214/nato-1915867900.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: ситуация с количеством беспилотников у ВС РФ в зоне спецоперации улучшается ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ СВО ДРОНАМИ УЛУЧШАЕТСЯ 2023-12-14T22:31 true PT1M06S

Видеовопрос президенту от бойцов с передовой Самый первый видеовопрос президенту задали бойцы с передовой, у которых были шевроны с портретами Путина 2023-12-14T22:31 true PT1M34S

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Наталья Макарова

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