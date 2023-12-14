https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915766307.html
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин
Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:26
2023-12-14T13:26
2023-12-14T13:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает 2 тысячи километров, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин
Путин: в зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных