https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915766307.html

В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин

В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин

Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:26

2023-12-14T13:26

2023-12-14T13:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает 2 тысячи километров, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/mobilizatsiya-1915734727.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр