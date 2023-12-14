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В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 14.12.2023 (обновлено: 13:37 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915766307.html
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин
Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:26
2023-12-14T13:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает 2 тысячи километров, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года."Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин

Путин: в зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Группировка российских Вооруженных сил в зоне боевых действий в специальной военной операции достигает 617 тысяч человек, протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает 2 тысячи километров, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
"Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч", - сказал президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин о второй волне мобилизации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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