https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html

Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами

Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами

Ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне специальной военной операции улучшается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:21

2023-12-14T13:21

2023-12-14T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне специальной военной операции улучшается, заявил президент России Владимир Путин."Я думаю, что вы не можете не видеть, что она (ситуация – ред.) улучшается, всё-таки, правда?... Это факт. Но, конечно, вы правы, не всегда хватает, не всегда всё получается. Я уже говорил, у нас всё-таки линия фронта вы знаете сколько? Почти 2000 километров, и конечно... не везде все вовремя поставляется", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия

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Дарья Буймова

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Путин: ситуация с количеством беспилотников у ВС РФ в зоне спецоперации улучшается ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ СВО ДРОНАМИ УЛУЧШАЕТСЯ 2023-12-14T13:21 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин