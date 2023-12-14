https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами
Ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне специальной военной операции улучшается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:21
2023-12-14T13:21
2023-12-14T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне специальной военной операции улучшается, заявил президент России Владимир Путин."Я думаю, что вы не можете не видеть, что она (ситуация – ред.) улучшается, всё-таки, правда?... Это факт. Но, конечно, вы правы, не всегда хватает, не всегда всё получается. Я уже говорил, у нас всё-таки линия фронта вы знаете сколько? Почти 2000 километров, и конечно... не везде все вовремя поставляется", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/front-1915763828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915784759_189:0:1629:1080_1920x0_80_0_0_8bab4841366df1f788e67348b9aff3a6.jpg
Путин: ситуация с количеством беспилотников у ВС РФ в зоне спецоперации улучшается
ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ СВО ДРОНАМИ УЛУЧШАЕТСЯ
2023-12-14T13:21
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами
Путин: ситуация с обеспечением российских военных в зоне СВО дронами улучшается
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне специальной военной операции улучшается, заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что вы не можете не видеть, что она (ситуация – ред.) улучшается, всё-таки, правда?... Это факт. Но, конечно, вы правы, не всегда хватает, не всегда всё получается. Я уже говорил, у нас всё-таки линия фронта вы знаете сколько? Почти 2000 километров, и конечно... не везде все вовремя поставляется", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта