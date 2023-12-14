https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915683209.html

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:04

2023-12-14T09:04

2023-12-14T10:54

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово", — заявили в ведомстве.Кроме того, нанесены удары по позициям 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки.Общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, две САУ "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по войскам и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными.На Купянском направлении отражены пять атак штурмовиков 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 45 военнослужащих.На Краснолиманском направлении отбита атака 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Caezar.На Запорожском направлении российские подразделения ударили по позициям 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино. За сутки украинские войска лишились до 45 военнослужащих и двух автомобилей.На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

https://ria.ru/20231214/poteri-1915682711.html

https://ria.ru/20231214/vdv-1915671555.html

киев

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика