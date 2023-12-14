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Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:04 14.12.2023 (обновлено: 10:54 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915683209.html
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:04
2023-12-14T10:54
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово&quot;, — заявили в ведомстве.Кроме того, нанесены удары по позициям 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки.Общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, две САУ "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по войскам и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными.На Купянском направлении отражены пять атак штурмовиков 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 45 военнослужащих.На Краснолиманском направлении отбита атака 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Caezar.На Запорожском направлении российские подразделения ударили по позициям 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино. За сутки украинские войска лишились до 45 военнослужащих и двух автомобилей.На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.
https://ria.ru/20231214/poteri-1915682711.html
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безопасность, киев, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 265 военных и шесть орудий на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово", — заявили в ведомстве.

Кроме того, нанесены удары по позициям 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки.
Общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, две САУ "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении
Вчера, 09:02
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по войскам и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными.
На Купянском направлении отражены пять атак штурмовиков 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 45 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении отбита атака 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Caezar.
На Запорожском направлении российские подразделения ударили по позициям 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино. За сутки украинские войска лишились до 45 военнослужащих и двух автомобилей.
На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.
Военнослужащие ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ
Вчера, 04:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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