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Меликов: дагестанцам важно, что Путин ответил на вопрос о событиях в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
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21:35 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/sobytiya-1915914050.html
Меликов: дагестанцам важно, что Путин ответил на вопрос о событиях в Газе
Меликов: дагестанцам важно, что Путин ответил на вопрос о событиях в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
Меликов: дагестанцам важно, что Путин ответил на вопрос о событиях в Газе
Заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство страны принимает меры для достижения мира на Ближнем Востоке, имеет важное значение для... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:35
2023-12-14T21:35
россия
ближний восток
турция
сергей меликов
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство страны принимает меры для достижения мира на Ближнем Востоке, имеет важное значение для жителей Дагестана, заявил глава республики Сергей Меликов. В четверг в ходе большой пресс-конференции и прямой линии Путин назвал катастрофой происходящее в секторе Газа. Президент РФ заявил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта. Также российский лидер отметил значительную роль президента Турции Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе. "Безусловно, для нас, для дагестанцев важно то, что не обошел вниманием Владимир Владимирович и ответил на вопрос одного из корреспондентов, который поднял проблему событий на Ближнем Востоке. Еще раз наш президент четко сформулировал позицию Российской Федерации, которая сегодня заключается в том, что наша страна, руководство нашей страны будет делать все что возможно для достижения мира на Ближнем Востоке", – говорит Меликов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава Дагестана считает важным, что была отмечена готовность России совместно с Турцией "решать задачи по установлению мира в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке". "Дагестанцы с первого дня начала кровопролития в секторе Газа очень неравнодушно откликнулись на проблемы, с которыми столкнулся палестинский народ… С первых дней поступали предложения различные абсолютно от всех категорий, от всех слоев дагестанского населения с предложениями по оказанию помощи… То, что сегодня Владимир Владимирович прокомментировал участие России в мирном урегулировании, это, безусловно, подтверждает порыв дагестанцев и в последующем стремление и реализацию этого порыва по оказанию помощи палестинцам, в правильности выбора наших земляков", - сказал Меликов. Дагестан в ноябре отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Также республика с 25 ноября приняла несколько групп эвакуированных из сектора Газа – всего более 150 человек, в том числе свыше 80 детей. Они проживают на одной из приморских баз отдыха.
https://ria.ru/20231214/putin-1915754126.html
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россия, ближний восток, турция, сергей меликов, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, Турция, Сергей Меликов, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Меликов: дагестанцам важно, что Путин ответил на вопрос о событиях в Газе

Меликов: для дагестанцев важно, что Путин ответил на вопрос о событиях в Газе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство страны принимает меры для достижения мира на Ближнем Востоке, имеет важное значение для жителей Дагестана, заявил глава республики Сергей Меликов.
В четверг в ходе большой пресс-конференции и прямой линии Путин назвал катастрофой происходящее в секторе Газа. Президент РФ заявил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта. Также российский лидер отметил значительную роль президента Турции Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса в Газе.
Путин: Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа
Вчера, 13:01
«
"Безусловно, для нас, для дагестанцев важно то, что не обошел вниманием Владимир Владимирович и ответил на вопрос одного из корреспондентов, который поднял проблему событий на Ближнем Востоке. Еще раз наш президент четко сформулировал позицию Российской Федерации, которая сегодня заключается в том, что наша страна, руководство нашей страны будет делать все что возможно для достижения мира на Ближнем Востоке", – говорит Меликов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава Дагестана считает важным, что была отмечена готовность России совместно с Турцией "решать задачи по установлению мира в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке".
«
"Дагестанцы с первого дня начала кровопролития в секторе Газа очень неравнодушно откликнулись на проблемы, с которыми столкнулся палестинский народ… С первых дней поступали предложения различные абсолютно от всех категорий, от всех слоев дагестанского населения с предложениями по оказанию помощи… То, что сегодня Владимир Владимирович прокомментировал участие России в мирном урегулировании, это, безусловно, подтверждает порыв дагестанцев и в последующем стремление и реализацию этого порыва по оказанию помощи палестинцам, в правильности выбора наших земляков", - сказал Меликов.
Дагестан в ноябре отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Также республика с 25 ноября приняла несколько групп эвакуированных из сектора Газа – всего более 150 человек, в том числе свыше 80 детей. Они проживают на одной из приморских баз отдыха.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин отметил роль Эрдогана в попытке урегулирования ситуации в Газе
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РоссияБлижний ВостокТурцияСергей МеликовВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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