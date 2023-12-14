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Городские службы Москвы готовы к снегопаду - РИА Новости, 14.12.2023
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21:12 14.12.2023 (обновлено: 21:16 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/snegopad-1915911589.html
Городские службы Москвы готовы к снегопаду
Городские службы Москвы готовы к снегопаду - РИА Новости, 14.12.2023
Городские службы Москвы готовы к снегопаду
Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 сантиметров снега за сутки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:12
2023-12-14T21:16
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 сантиметров снега за сутки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. &quot;За прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 сантиметров, в ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 сантиметров снега. Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 метра 5 сантиметров, а где-то - и более 1 метра 10 сантиметров, что довольно много&quot;, - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что "городские службы готовы к любым капризам погоды" и системно работают для обеспечения комфорта жителей. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний. Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов", - сказал Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме коммунальная техника проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей в условиях снегопадов быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности в эти периоды перенести поездки на автомобилях.
https://ria.ru/20231214/pogoda-1915877165.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
Городские службы Москвы готовы к снегопаду

Городские службы Москвы готовы к снегопаду, который может принести 23 см снега

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпецтехника чистит проезжую часть после снегопада
Спецтехника чистит проезжую часть после снегопада - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Спецтехника чистит проезжую часть после снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 сантиметров снега за сутки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«

"За прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 сантиметров, в ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 сантиметров снега. Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 метра 5 сантиметров, а где-то - и более 1 метра 10 сантиметров, что довольно много", - сказал Бирюков.

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Заммэра подчеркнул, что "городские службы готовы к любым капризам погоды" и системно работают для обеспечения комфорта жителей. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний. Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов", - сказал Бирюков.
По его словам, особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме коммунальная техника проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой.
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Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей в условиях снегопадов быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности в эти периоды перенести поездки на автомобилях.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
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