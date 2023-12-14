https://ria.ru/20231214/snegopad-1915911589.html

Городские службы Москвы готовы к снегопаду

Городские службы Москвы готовы к снегопаду - РИА Новости, 14.12.2023

Городские службы Москвы готовы к снегопаду

Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 сантиметров снега за сутки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:12

2023-12-14T21:12

2023-12-14T21:16

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897846156_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_63472976b1b21c424096231295b5123d.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 сантиметров снега за сутки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 сантиметров, в ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 сантиметров снега. Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 метра 5 сантиметров, а где-то - и более 1 метра 10 сантиметров, что довольно много", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что "городские службы готовы к любым капризам погоды" и системно работают для обеспечения комфорта жителей. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний. Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов", - сказал Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме коммунальная техника проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей в условиях снегопадов быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности в эти периоды перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20231214/pogoda-1915877165.html

https://ria.ru/20231213/ottepel-1915486487.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве