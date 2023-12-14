https://ria.ru/20231214/snegopad-1915772433.html

Дорожники Подмосковья приготовились к рекордному снегопаду

Дорожники Подмосковья приготовились к рекордному снегопаду - РИА Новости, 14.12.2023

Дорожники Подмосковья приготовились к рекордному снегопаду

Дорожные службы Московской области готовы обеспечить безопасный проезд транспорта в снегопад, который прогнозируют синоптики в ближайшее время, сообщает... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:40

2023-12-14T13:40

2023-12-14T13:40

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министерство транспорта московской области

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Дорожные службы Московской области готовы обеспечить безопасный проезд транспорта в снегопад, который прогнозируют синоптики в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В четверг в Московской области ожидается сильный ветер и снегопад, который продлится более суток. Как прогнозируют синоптики, в Подмосковье выпадет треть месячной нормы осадков. Минтранс региона разработал подход к контролю за уборкой снега в соответствии с четырьмя сценариями работы: снегопад, после снегопада, переход через ноль градусов, сухая погода. Работы проводят, исходя из погодных условий. Для каждого сценария есть свой регламент уборки дорог: противогололедная обработка, очистка асфальтобетона, тротуаров, обочин и очистка грунтовых дорог. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время дорожные службы осуществляют работы по двум сценариям: снегопад и после снегопада. В первую очередь работы ведутся на опасных участках, дорогах с высокоинтенсивным движением, маршрутах общественного транспорта и дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. Для безопасного и комфортного передвижения пешеходов очищают тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки. Исходя из производительности техники каждый день формируют план и доводят до каждого городского округа. Большую часть работ дорожные службы стараются проводить ночью, чтобы подготовить дороги к утренним часам пик. Контроль за качеством выполнения работ в рамках зимнего содержания отслеживается с помощью автоматизированных систем РНИС (навигационной системы) и СКПДИ (контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры). Всего к работам в зимний период подготовили порядка 3,5 тысячи единиц специальной техники. Минтранс региона рекомендует водителям сводить к минимуму поездки на личном транспорте в снегопад. Тем, кто выехал, необходимо быть предельно внимательными на дорогах: не спешить, следовать указаниям дорожных знаков, избегать обгонов и перестроений, быть аккуратными в зонах пешеходных переходов. А пешеходам следует переходить проезжую часть только по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

https://ria.ru/20231213/kommunalschiki-1915646854.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жкх, министерство транспорта московской области