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Ведущие мировые СМИ следят за пресс-конференцией Путина - РИА Новости, 14.12.2023
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15:01 14.12.2023 (обновлено: 15:14 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/smi-1915805930.html
Ведущие мировые СМИ следят за пресс-конференцией Путина
Ведущие мировые СМИ следят за пресс-конференцией Путина - РИА Новости, 14.12.2023
Ведущие мировые СМИ следят за пресс-конференцией Путина
Ведущие телеканалы и издания по всему миру транслируют большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:01
2023-12-14T15:14
прямая линия с владимиром путиным
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ведущие телеканалы и издания по всему миру транслируют большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией. Наибольший интерес на данный момент у мировых СМИ вызвали слова Путина о том, что "мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО". США и Европа Американское издание New York Times и телеканал CNBC ведут текстовую трансляцию на своих сайтах, несмотря на то, что в Вашингтоне еще раннее утро. Британский телеканал Sky News транслирует пресс-конференцию Путина на своем сайте, а газета Telegraph - в своем аккаунте в YouTube, а также публикует новости с нее на сайте. Кроме того, за мероприятием следят газеты Independent, Guardian и таблоид Sun. Они публикуют фотографии и тезисы из выступления российского лидера. В Германии и Австрии местные СМИ сообщили о самом факте пресс-конференции. При этом если австрийские медиа выбрали довольно нейтральные заголовки для этой новости, то СМИ в ФРГ назвали эту конференцию "медиаспектаклем". В то же время немецкий новостной портал T-Online, сайт немецкого журнала Spiegel и издание Frankfurter Rundschau публикуют в режиме онлайн самые важные, на их взгляд, высказывания российского лидера. А германский телеканал n-tv анонсировал прямой эфир, видео которого, однако, ни на территории Германии, ни на территории Австрии не открывается по причине "актуального местоположения". Однако он работает на территории Бельгии, там идет трансляция с пресс-конференции Путина. Французские СМИ подробно освещают пресс-конференцию российского лидера. Высказывания Путина в режиме онлайн на своих сайтах приводят газеты Monde и Figaro, телеканалы BFMTV и TF1. Особое внимание СМИ обратили на слова о том, что российские военные улучшают свои позиции практически по всему фронту в зоне СВО. Итальянская газета Corriere della Sera ведет текстовую трансляцию речи российского президента. Отдельная новостная заметка издания посвящена словам российского лидера об отсутствии необходимости второй волны мобилизации. Газета Il Messaggero также ведет текстовую трансляцию в центральной части первой полосы. Итальянские телеканалы Rainews24, Sky TG24 ведут как видео, так и текстовую трансляции ответов российского лидера на вопросы. В Испании газета 20minutos и сайт телерадиокомпании RTVE ведут текстовые трансляции с пресс-конференции Путина, а газета Pais транслирует ее в прямом эфире на своем канале в YouTube. В Чехии издание Lidove Noviny опубликовало обзорную статью о заявлениях Путина. Сетевые издания iDnes и Seznam Zpravy ведут прямой эфир с переводом на английский язык и текстовую трансляцию соответственно. Следят за речью российского лидера и в Словакии. В частности, его слова о достижении мира на Украине приводит ТАСР. Арабский мир и Иран Ведущие арабские спутниковые телеканалы, такие, как вещающие из Абу-Даби Sky News Arabia и Al Arabiya из Дубая, цитируют в своих срочных новостях многие моменты из выступления президента России. В частности, они обратили внимание на часть выступления Путина, посвященную Украине. Кроме того, их заинтересовал момент, связанный с комментарием о необходимости сохранения основных инструментов работы Совета Безопасности ООН. Вещающий из Катара арабский телеканал Al Jazeera обратил внимание на высказывания, связанные с ситуацией в секторе Газа, в частности, о катастрофической ситуации в анклаве и желании России открыть там госпиталь. Иранские государственные телеканалы Islamic Republic of Iran News и Telewebion также транслировали фрагменты речи российского президента, посвященные борьбе с терроризмом и ситуации в Газе. Азия Более 135 тысяч зрителей в КНР подключились к трансляции пресс-конференции Путина в социальной сети Douyin (китайская версия приложения TikTok). Прямая трансляция выступления российского лидера с переводом на китайский язык также ведется на платформе онлайн-трансляций Baidu. Японское интернет-телевидение Niconico даёт выступление в прямом эфире с синхронным переводом на японский в субтитрах. Трансляцию сейчас смотрят 8 тысяч человек. Телеканал NHK сообщил о трансляции в программе вечерних новостей и показал фрагменты. Индийские издания Times of India и Hindustan Times посвятили новостные статьи выступлению Путина. Hindustan Times обратила внимание на фразу президента РФ "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей", а Times of India - на слова Путина о числе российских военнослужащих на Украине. Латинская Америка Латиноамериканский телеканал Telesur с главным офисом в Каракасе в центре главной страницы своего сайта публикует ссылку на текстовую трансляцию с пресс-конференции Путина. Кубинское агентство Prensa Latina также публикует новости с мероприятия, хотя в Гаване еще раннее утро.
https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html
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прямая линия с владимиром путиным, в мире, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным, В мире, Россия, Владимир Путин
Ведущие мировые СМИ следят за пресс-конференцией Путина

Ведущие телеканалы и издания мира следят за пресс-конференцией Путина

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖурналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе
Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ведущие телеканалы и издания по всему миру транслируют большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией.
Наибольший интерес на данный момент у мировых СМИ вызвали слова Путина о том, что "мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО".
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США и Европа

Американское издание New York Times и телеканал CNBC ведут текстовую трансляцию на своих сайтах, несмотря на то, что в Вашингтоне еще раннее утро.
Британский телеканал Sky News транслирует пресс-конференцию Путина на своем сайте, а газета Telegraph - в своем аккаунте в YouTube, а также публикует новости с нее на сайте. Кроме того, за мероприятием следят газеты Independent, Guardian и таблоид Sun. Они публикуют фотографии и тезисы из выступления российского лидера.
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В Германии и Австрии местные СМИ сообщили о самом факте пресс-конференции. При этом если австрийские медиа выбрали довольно нейтральные заголовки для этой новости, то СМИ в ФРГ назвали эту конференцию "медиаспектаклем". В то же время немецкий новостной портал T-Online, сайт немецкого журнала Spiegel и издание Frankfurter Rundschau публикуют в режиме онлайн самые важные, на их взгляд, высказывания российского лидера. А германский телеканал n-tv анонсировал прямой эфир, видео которого, однако, ни на территории Германии, ни на территории Австрии не открывается по причине "актуального местоположения". Однако он работает на территории Бельгии, там идет трансляция с пресс-конференции Путина.
Французские СМИ подробно освещают пресс-конференцию российского лидера. Высказывания Путина в режиме онлайн на своих сайтах приводят газеты Monde и Figaro, телеканалы BFMTV и TF1. Особое внимание СМИ обратили на слова о том, что российские военные улучшают свои позиции практически по всему фронту в зоне СВО.
Итальянская газета Corriere della Sera ведет текстовую трансляцию речи российского президента. Отдельная новостная заметка издания посвящена словам российского лидера об отсутствии необходимости второй волны мобилизации. Газета Il Messaggero также ведет текстовую трансляцию в центральной части первой полосы. Итальянские телеканалы Rainews24, Sky TG24 ведут как видео, так и текстовую трансляции ответов российского лидера на вопросы.
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В Испании газета 20minutos и сайт телерадиокомпании RTVE ведут текстовые трансляции с пресс-конференции Путина, а газета Pais транслирует ее в прямом эфире на своем канале в YouTube.
В Чехии издание Lidove Noviny опубликовало обзорную статью о заявлениях Путина. Сетевые издания iDnes и Seznam Zpravy ведут прямой эфир с переводом на английский язык и текстовую трансляцию соответственно.
Следят за речью российского лидера и в Словакии. В частности, его слова о достижении мира на Украине приводит ТАСР.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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7 декабря, 09:08

Арабский мир и Иран

Ведущие арабские спутниковые телеканалы, такие, как вещающие из Абу-Даби Sky News Arabia и Al Arabiya из Дубая, цитируют в своих срочных новостях многие моменты из выступления президента России.
В частности, они обратили внимание на часть выступления Путина, посвященную Украине. Кроме того, их заинтересовал момент, связанный с комментарием о необходимости сохранения основных инструментов работы Совета Безопасности ООН.
Вещающий из Катара арабский телеканал Al Jazeera обратил внимание на высказывания, связанные с ситуацией в секторе Газа, в частности, о катастрофической ситуации в анклаве и желании России открыть там госпиталь.
Иранские государственные телеканалы Islamic Republic of Iran News и Telewebion также транслировали фрагменты речи российского президента, посвященные борьбе с терроризмом и ситуации в Газе.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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8 декабря, 08:00

Азия

Более 135 тысяч зрителей в КНР подключились к трансляции пресс-конференции Путина в социальной сети Douyin (китайская версия приложения TikTok). Прямая трансляция выступления российского лидера с переводом на китайский язык также ведется на платформе онлайн-трансляций Baidu.
Японское интернет-телевидение Niconico даёт выступление в прямом эфире с синхронным переводом на японский в субтитрах. Трансляцию сейчас смотрят 8 тысяч человек. Телеканал NHK сообщил о трансляции в программе вечерних новостей и показал фрагменты.
Индийские издания Times of India и Hindustan Times посвятили новостные статьи выступлению Путина. Hindustan Times обратила внимание на фразу президента РФ "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей", а Times of India - на слова Путина о числе российских военнослужащих на Украине.
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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3 декабря, 08:00

Латинская Америка

Латиноамериканский телеканал Telesur с главным офисом в Каракасе в центре главной страницы своего сайта публикует ссылку на текстовую трансляцию с пресс-конференции Путина.
Кубинское агентство Prensa Latina также публикует новости с мероприятия, хотя в Гаване еще раннее утро.
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