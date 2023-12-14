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Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ

Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ

Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в четверг... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:15

2023-12-14T09:15

2023-12-14T09:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины