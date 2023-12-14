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Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/sklady-1915684039.html
Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ
Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ
Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в четверг... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:15
2023-12-14T09:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склады вооружения двух бригад ВСУ

МО: ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 2 бригад ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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