https://ria.ru/20231214/shtraf-1915875058.html

ЕСПЧ обязал Польшу выплатить штраф женщине, которой отказали в аборте

ЕСПЧ обязал Польшу выплатить штраф женщине, которой отказали в аборте - РИА Новости, 14.12.2023

ЕСПЧ обязал Польшу выплатить штраф женщине, которой отказали в аборте

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Польшу за нарушение "права на уважение частной и семейной жизни" женщины, которой отказали в аборте, и обязал... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:12

2023-12-14T18:12

2023-12-14T18:12

в мире

польша

европейский суд по правам человека (еспч)

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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Польшу за нарушение "права на уважение частной и семейной жизни" женщины, которой отказали в аборте, и обязал страну к выплате компенсации в размере 15 тысяч евро. В октябре 2020 года конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования. "Таким образом, Суд пришел к выводу, что вмешательство в осуществлении заявительницей своих прав не было законным по смыслу статьи 8 Европейской конвенции (по правам человека, ЕКПЧ – ред.), поскольку оно не было осуществлено органом, совместимым с требованиями верховенства права", - сказано в документе, опубликованном в четверг на сайте ЕСПЧ. В тексте отмечается, что ранее ЕСПЧ постановил, что часть судей, входящих в коллегию Конституционного суда Польши, были назначены в соответствии с процедурой, противоречащей ЕКПЧ. В решении суда говорится, что проведение аборта должно было состояться 28 января 2021 года в варшавской больнице. Женщина забеременела в 2020 году, примерно на 14-й неделе беременности у ее плода обнаружили трисомию 21 (синдром Дауна). Однако позднее врач сообщил ей, что с учетом нововведений в законодательстве она не сможет провести аборт в Польше. "Суд пришел к выводу, что данная законодательная реформа, вынудившая заявительницу выехать за границу для проведения аборта, понести значительные расходы и оказаться в разлуке со своей семьей, должна была оказать на нее значительное психологическое воздействие", – сказано в тексте.

https://ria.ru/20211201/polsha-1761725942.html

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в мире, польша, европейский суд по правам человека (еспч)