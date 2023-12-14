https://ria.ru/20231214/shkola-1915783937.html

Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году

Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2023

Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году

В Одинцовском городского округе Московской области построят инвестиционную школу на 750 мест в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:07

2023-12-14T14:07

2023-12-14T14:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Одинцовском городского округе Московской области построят инвестиционную школу на 750 мест в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. Развитая социальная инфраструктура является важным критерием при выборе жилья. В ЖК "Резиденции Сколково" Одинцова строят школу на 750 посещений. Девелопер проекта — инвестиционная группа "Абсолют" - строит образовательное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на стройплощадке проводят работы по устройству временных дорог, ограждения и электроснабжения. Также выполняется выравнивание и планирование участка под строительство. В ближайшее время запланировано приступить к одному из самых трудоемких этапов строительства – разработке котлована. Завершить возведение школы планируют в третьем квартале 2026 года. Кроме того, в жилом комплексе "Резиденции Сколково" уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест.

https://realty.ria.ru/20231211/shkoly-1915103323.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), одинцово