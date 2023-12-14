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Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:07 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/shkola-1915783937.html
Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году
Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2023
Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году
В Одинцовском городского округе Московской области построят инвестиционную школу на 750 мест в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:07
2023-12-14T14:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Одинцовском городского округе Московской области построят инвестиционную школу на 750 мест в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. Развитая социальная инфраструктура является важным критерием при выборе жилья. В ЖК "Резиденции Сколково" Одинцова строят школу на 750 посещений. Девелопер проекта — инвестиционная группа "Абсолют" - строит образовательное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на стройплощадке проводят работы по устройству временных дорог, ограждения и электроснабжения. Также выполняется выравнивание и планирование участка под строительство. В ближайшее время запланировано приступить к одному из самых трудоемких этапов строительства – разработке котлована. Завершить возведение школы планируют в третьем квартале 2026 года. Кроме того, в жилом комплексе "Резиденции Сколково" уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест.
https://realty.ria.ru/20231211/shkoly-1915103323.html
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московская область (подмосковье), одинцово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово

Школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцове в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Одинцовском городского округе Московской области построят инвестиционную школу на 750 мест в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Развитая социальная инфраструктура является важным критерием при выборе жилья. В ЖК "Резиденции Сколково" Одинцова строят школу на 750 посещений. Девелопер проекта — инвестиционная группа "Абсолют" - строит образовательное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на стройплощадке проводят работы по устройству временных дорог, ограждения и электроснабжения. Также выполняется выравнивание и планирование участка под строительство. В ближайшее время запланировано приступить к одному из самых трудоемких этапов строительства – разработке котлована. Завершить возведение школы планируют в третьем квартале 2026 года.
Кроме того, в жилом комплексе "Резиденции Сколково" уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Одинцово
 
 
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