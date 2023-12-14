https://ria.ru/20231214/shkola-1915698964.html
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника - РИА Новости, 14.12.2023
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника
Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:51
2023-12-14T10:51
2023-12-14T11:33
происшествия
тольятти
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из них. В четверг в соцсетях появилось видео с дракой двух мальчиков в одной из школ Тольятти, еще один подросток пытался их разнять. По данным очевидцев, учитель увидел потасовку и разнял ее, а затем ударил одного из участников драки. "Проверка организована, установлено, что это 81-я школа Автозаводского района города Тольятти", - говорится в сообщении прокуратуры.Доследственную проверку также организовал следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231210/delo-1914927480.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника
Прокуратура проверяет данные об учителе, ударившем ученика в тольяттинской школе
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из них.
В четверг в соцсетях появилось видео с дракой двух мальчиков в одной из школ Тольятти, еще один подросток пытался их разнять. По данным очевидцев, учитель увидел потасовку и разнял ее, а затем ударил одного из участников драки.
"Проверка организована, установлено, что это 81-я школа Автозаводского района города Тольятти", - говорится в сообщении прокуратуры.
Доследственную проверку также организовал следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале
.
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника