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В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника - РИА Новости, 14.12.2023
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10:51 14.12.2023 (обновлено: 11:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/shkola-1915698964.html
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника - РИА Новости, 14.12.2023
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника
Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:51
2023-12-14T11:33
происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из них. В четверг в соцсетях появилось видео с дракой двух мальчиков в одной из школ Тольятти, еще один подросток пытался их разнять. По данным очевидцев, учитель увидел потасовку и разнял ее, а затем ударил одного из участников драки. "Проверка организована, установлено, что это 81-я школа Автозаводского района города Тольятти", - говорится в сообщении прокуратуры.Доследственную проверку также организовал следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.
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происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника

Прокуратура проверяет данные об учителе, ударившем ученика в тольяттинской школе

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из них.
В четверг в соцсетях появилось видео с дракой двух мальчиков в одной из школ Тольятти, еще один подросток пытался их разнять. По данным очевидцев, учитель увидел потасовку и разнял ее, а затем ударил одного из участников драки.
"Проверка организована, установлено, что это 81-я школа Автозаводского района города Тольятти", - говорится в сообщении прокуратуры.
Доследственную проверку также организовал следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.
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