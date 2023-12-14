https://ria.ru/20231214/shkola-1915698964.html

В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника

В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника - РИА Новости, 14.12.2023

В Тольятти проведут проверку из-за учителя, ударившего школьника

Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:51

2023-12-14T10:51

2023-12-14T11:33

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после видеоролика в соцсетях, на котором в школе Тольятти учитель разнял драку учеников и ударил одного из них. В четверг в соцсетях появилось видео с дракой двух мальчиков в одной из школ Тольятти, еще один подросток пытался их разнять. По данным очевидцев, учитель увидел потасовку и разнял ее, а затем ударил одного из участников драки. "Проверка организована, установлено, что это 81-я школа Автозаводского района города Тольятти", - говорится в сообщении прокуратуры.Доследственную проверку также организовал следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231210/delo-1914927480.html

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тольятти, самарская область