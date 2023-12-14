https://ria.ru/20231214/shebekino-1915843786.html
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино
Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:26
2023-12-14T16:26
2023-12-14T16:26
экономика
шебекино
россия
украина
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
итоги года с владимиром путиным
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Президент Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восстановить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. "Шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ. И поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны. С нетерпением ждем решения правительства РФ", — сообщил Гладков.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино
Белгородские власти ждут решения о создании особой экономической зоны в Шебекино