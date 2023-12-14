https://ria.ru/20231214/shebekino-1915843786.html

Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино

Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023

Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино

Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:26

2023-12-14T16:26

2023-12-14T16:26

экономика

шебекино

россия

украина

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

итоги года с владимиром путиным

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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Президент Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восстановить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. "Шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ. И поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны. С нетерпением ждем решения правительства РФ", — сообщил Гладков.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.

https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html

шебекино

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, шебекино, россия, украина, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, итоги года с владимиром путиным