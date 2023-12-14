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Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023
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16:26 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915843786.html
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино
Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:26
2023-12-14T16:26
экономика
шебекино
россия
украина
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
итоги года с владимиром путиным
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Президент Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восстановить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. "Шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ. И поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны. С нетерпением ждем решения правительства РФ", — сообщил Гладков.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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экономика, шебекино, россия, украина, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Шебекино, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Итоги года с Владимиром Путиным
Белгородские власти ждут решения правительства о создании ОЭЗ в Шебекино

Белгородские власти ждут решения о создании особой экономической зоны в Шебекино

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Белгородские власти ждут решение кабмина РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино, сильно пострадавшего от обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Президент Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восстановить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
«
"Шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ. И поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также внедрение новых форм экономической поддержки для нашего региона, которые позволили бы стабилизировать экономическую ситуацию, нам очень важны. С нетерпением ждем решения правительства РФ", — сообщил Гладков.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин о сложностях в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Вчера, 15:31
 
ЭкономикаШебекиноРоссияУкраинаВячеслав ГладковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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