https://ria.ru/20231214/semi-1915844073.html

Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО

Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО

Совещание, посвященное работе с семьями участников СВО, прошло в правительстве Липецкой области, где поручено детально разбираться с вопросами, возникающие у... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:27

2023-12-14T16:27

2023-12-14T16:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915842880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1422f4126edbfad323282919548a035e.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совещание, посвященное работе с семьями участников СВО, прошло в правительстве Липецкой области, где поручено детально разбираться с вопросами, возникающие у этих граждан, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Такие встречи проходят регулярно. В четверг были приглашены социальные кураторы, которые рассказали, как справляются с потоком обращений и какие есть сложности. Отмечалось, что хорошо помогает система "Патронаж". Она позволяет одному куратору вести до 200 семей и ряд вопросов решать буквально за минуты. Как сообщила вице-губернатор региона Ольга Белоглазова, получено 27 тысяч обращений. Из них 96% уже отработаны. Много материальных вопросов решено с использованием средств резервного фонда, из которого на эти цели было выделено более 110 миллионов рублей. Также материальную помощь семьям военнослужащих оказывает бизнес. Губернатор подчеркнул, что решение проблем семей участников СВО должно быть первоочередным и максимально оперативным. "Если возникают сложности или затягиваются сроки – вопросы сразу же беру на личный контроль. К счастью, таких случаев немного. Есть непростые ситуации, которые требуют больше времени на решение. Поручил своим заместителям и главам районов разбирать эти ситуации более детально и решать в индивидуальном порядке. Все вопросы обязательно будут решены, мы приложим максимум усилий", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231211/podarki-1915017308.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, сво