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Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023
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Липецкая область
 
16:27 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/semi-1915844073.html
Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО
Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО
Совещание, посвященное работе с семьями участников СВО, прошло в правительстве Липецкой области, где поручено детально разбираться с вопросами, возникающие у... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:27
2023-12-14T16:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
сво
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совещание, посвященное работе с семьями участников СВО, прошло в правительстве Липецкой области, где поручено детально разбираться с вопросами, возникающие у этих граждан, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Такие встречи проходят регулярно. В четверг были приглашены социальные кураторы, которые рассказали, как справляются с потоком обращений и какие есть сложности. Отмечалось, что хорошо помогает система "Патронаж". Она позволяет одному куратору вести до 200 семей и ряд вопросов решать буквально за минуты. Как сообщила вице-губернатор региона Ольга Белоглазова, получено 27 тысяч обращений. Из них 96% уже отработаны. Много материальных вопросов решено с использованием средств резервного фонда, из которого на эти цели было выделено более 110 миллионов рублей. Также материальную помощь семьям военнослужащих оказывает бизнес. Губернатор подчеркнул, что решение проблем семей участников СВО должно быть первоочередным и максимально оперативным. "Если возникают сложности или затягиваются сроки – вопросы сразу же беру на личный контроль. К счастью, таких случаев немного. Есть непростые ситуации, которые требуют больше времени на решение. Поручил своим заместителям и главам районов разбирать эти ситуации более детально и решать в индивидуальном порядке. Все вопросы обязательно будут решены, мы приложим максимум усилий", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, сво
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО

Артамонов поручил детально разбираться с вопросами семей участников СВО

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совещание, посвященное работе с семьями участников СВО, прошло в правительстве Липецкой области, где поручено детально разбираться с вопросами, возникающие у этих граждан, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Такие встречи проходят регулярно. В четверг были приглашены социальные кураторы, которые рассказали, как справляются с потоком обращений и какие есть сложности.
Отмечалось, что хорошо помогает система "Патронаж". Она позволяет одному куратору вести до 200 семей и ряд вопросов решать буквально за минуты. Как сообщила вице-губернатор региона Ольга Белоглазова, получено 27 тысяч обращений. Из них 96% уже отработаны. Много материальных вопросов решено с использованием средств резервного фонда, из которого на эти цели было выделено более 110 миллионов рублей. Также материальную помощь семьям военнослужащих оказывает бизнес.
Губернатор подчеркнул, что решение проблем семей участников СВО должно быть первоочередным и максимально оперативным.
"Если возникают сложности или затягиваются сроки – вопросы сразу же беру на личный контроль. К счастью, таких случаев немного. Есть непростые ситуации, которые требуют больше времени на решение. Поручил своим заместителям и главам районов разбирать эти ситуации более детально и решать в индивидуальном порядке. Все вопросы обязательно будут решены, мы приложим максимум усилий", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновСВО
 
 
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