https://ria.ru/20231214/schapovo-1915691874.html
В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово"
В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" - РИА Новости, 14.12.2023
В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово"
Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:59
2023-12-14T09:59
2023-12-14T09:59
городское хозяйство москвы
тинао
москва
петр бирюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856308635_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7bb6c94a7b40b31579d225b32062c9c.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест и было принято решение о проведении модернизации. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "Работы по реконструкции заняли менее полугода, за это время объект производительностью 650 кубометров в сутки был полностью обновлен с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов был произведен монтаж системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции. Кроме этого, установили энергоэффективное насосное оборудование, что позволило значительно снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков. Он отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции станции, были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
https://ria.ru/20231130/punkt-1912941379.html
https://ria.ru/20231105/moskva-1907557349.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856308635_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06ff2710eb692c1e8a52e215cca05398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков, общество
Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Общество
В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово"
Специалисты реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" в ТиНАО
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест и было принято решение о проведении модернизации. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков.
Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО в Москве
Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"Работы по реконструкции заняли менее полугода, за это время объект производительностью 650 кубометров в сутки был полностью обновлен с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов был произведен монтаж системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции. Кроме этого, установили энергоэффективное насосное оборудование, что позволило значительно снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции станции, были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
В ТиНАО с начала года построили десять школ и 14 детских садов