https://ria.ru/20231214/schapovo-1915691874.html

В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово"

В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" - РИА Новости, 14.12.2023

В ТиНАО Москвы реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово"

Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:59

2023-12-14T09:59

2023-12-14T09:59

городское хозяйство москвы

тинао

москва

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструировали канализационно-насосную станцию "Щапово" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест и было принято решение о проведении модернизации. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "Работы по реконструкции заняли менее полугода, за это время объект производительностью 650 кубометров в сутки был полностью обновлен с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов был произведен монтаж системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции. Кроме этого, установили энергоэффективное насосное оборудование, что позволило значительно снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков. Он отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции станции, были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.

https://ria.ru/20231130/punkt-1912941379.html

https://ria.ru/20231105/moskva-1907557349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков, общество