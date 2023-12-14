https://ria.ru/20231214/sanktsii-1915915190.html

Британия ввела санкции в отношении почти всего банковского сектора России

Британия ввела санкции в отношении почти всего банковского сектора России - РИА Новости, 14.12.2023

Британия ввела санкции в отношении почти всего банковского сектора России

Великобритания ввела санкции в отношении более 90% банковского сектора России, говорится в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:42

2023-12-14T21:42

2023-12-14T21:43

экономика

россия

великобритания

украина

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении более 90% банковского сектора России, говорится в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за 2022-2023 финансовый год. "Великобритания также ввела санкции в отношении как Центробанка России, так и министерства финансов, нанося удар в сердце российской финансовой системы. В совокупности с другими банками, под санкции попало более 90% российского банковского сектора", - сказано в документе, опубликованном на сайте британского правительства. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231214/raiffeisen-1915912829.html

россия

великобритания

украина

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экономика, россия, великобритания, украина, владимир путин, санкции в отношении россии