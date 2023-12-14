https://ria.ru/20231214/samoletostroenie-1915790851.html

Путин рассказал о возможностях для отечественного самолетостроения

Путин рассказал о возможностях для отечественного самолетостроения - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о возможностях для отечественного самолетостроения

Возможности для отечественного самолетостроения есть, россиянам будет на чем летать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:23

2023-12-14T14:23

2023-12-14T14:51

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Возможности для отечественного самолетостроения есть, россиянам будет на чем летать, заявил президент России Владимир Путин."Возможности для реализации всех наших планов имеются. Повторю еще раз: надеюсь, что все эти планы будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и будет на чем летать пассажирам", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915792541.html

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Путин: россиянам будет, на чем летать Путин надеется, что все планы по производству гражданских самолетов будут выполнены, россиянам будет, на чем летать 2023-12-14T14:23 true PT0M51S

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия