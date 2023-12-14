https://ria.ru/20231214/rusofobiya-1915800517.html
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
Русофобия - один из векторов борьбы с Россией в мире, мы должны на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:46
2023-12-14T14:46
2023-12-14T15:15
россия
владимир путин
в мире
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русофобия - один из векторов борьбы с Россией в мире, мы должны на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин.Президент России отметил рост в мире исламофобии, антисемитизма, русофобии "и прочих проявлений подобного рода"."Русофобия - один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. В мире это есть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913755427.html
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией в мире
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русофобия - один из векторов борьбы с Россией в мире, мы должны на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России отметил рост в мире исламофобии, антисемитизма, русофобии "и прочих проявлений подобного рода".
Русофобия в странах Прибалтики была еще до СВО, заявил Путин
"Русофобия - один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. В мире это есть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать", - добавил президент.
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин