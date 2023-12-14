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Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире - РИА Новости, 14.12.2023
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14:46 14.12.2023 (обновлено: 15:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rusofobiya-1915800517.html
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
Русофобия - один из векторов борьбы с Россией в мире, мы должны на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:46
2023-12-14T15:15
россия
владимир путин
в мире
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русофобия - один из векторов борьбы с Россией в мире, мы должны на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин.Президент России отметил рост в мире исламофобии, антисемитизма, русофобии "и прочих проявлений подобного рода"."Русофобия - один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. В мире это есть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913755427.html
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россия, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире

Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией в мире

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русофобия - один из векторов борьбы с Россией в мире, мы должны на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России отметил рост в мире исламофобии, антисемитизма, русофобии "и прочих проявлений подобного рода".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Русофобия в странах Прибалтики была еще до СВО, заявил Путин
4 декабря, 21:31
"Русофобия - один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. В мире это есть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать", - добавил президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин
4 декабря, 22:39
 
РоссияВладимир ПутинВ миреИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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