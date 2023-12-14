https://ria.ru/20231214/rudenya-1915914865.html

Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества

Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества - РИА Новости, 14.12.2023

Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, считает губернатор Тверской области Игорь... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:46

2023-12-14T21:46

2023-12-14T21:49

тверская область

общество

игорь руденя

русская православная церковь

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913244962_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_23a6c59ceb17e2ee52bacbe4dda075db.jpg

ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Президент много внимания уделил вопросам семьи, поддержки материнства и детства. Владимир Владимирович отметил, что большая семья – это опора государства. Важное решение президента – возможность продления льготной программы семейной ипотеки. Для Тверской области это существенная поддержка нашей работы по улучшению демографической ситуации в регионе", – сказал Руденя. Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, новых регионов. "Тверская область вносит свой вклад в защиту национальных интересов нашей страны. Мы гордимся нашими героями. Волонтеры Верхневолжья, общественные организации, Русская православная церковь регулярно отправляют в зону проведения СВО все необходимое для наших бойцов. Поддержка новых территорий также находится на контроле: это помощь в подготовке к осенне-зимнему периоду, обеспечение детей необходимыми школьными принадлежностями и учебниками, подарками к Новому Году и Рождеству", – отметил Руденя. Губернатор также назвал важными тезисы президента о том, что страна развивается, несмотря на внешнее давление, растет экономика, выполняются все социальные обязательства, индексируются пенсии и пособия, повышается качество жизни. "На прямой линии президент сделал ряд заявлений, важных для всей страны и Тверской области – это увеличение поддержки врачей, в том числе по программе "Земский доктор", развитие транспортной инфраструктуры, поддержка региональных брендов малого и среднего бизнеса, туризма, модернизация инфраструктуры и отраслей промышленности. Правительство Тверской области будет активно участвовать в выполнении задач, поставленных главой государства", – подчеркнул Руденя.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

https://ria.ru/20231212/gosnagrady-1915395394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь руденя, русская православная церковь, владимир путин, итоги года с владимиром путиным