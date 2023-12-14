Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества
© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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"Президент много внимания уделил вопросам семьи, поддержки материнства и детства. Владимир Владимирович отметил, что большая семья – это опора государства. Важное решение президента – возможность продления льготной программы семейной ипотеки. Для Тверской области это существенная поддержка нашей работы по улучшению демографической ситуации в регионе", – сказал Руденя.
Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, новых регионов.
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"Тверская область вносит свой вклад в защиту национальных интересов нашей страны. Мы гордимся нашими героями. Волонтеры Верхневолжья, общественные организации, Русская православная церковь регулярно отправляют в зону проведения СВО все необходимое для наших бойцов. Поддержка новых территорий также находится на контроле: это помощь в подготовке к осенне-зимнему периоду, обеспечение детей необходимыми школьными принадлежностями и учебниками, подарками к Новому Году и Рождеству", – отметил Руденя.
Губернатор также назвал важными тезисы президента о том, что страна развивается, несмотря на внешнее давление, растет экономика, выполняются все социальные обязательства, индексируются пенсии и пособия, повышается качество жизни.
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"На прямой линии президент сделал ряд заявлений, важных для всей страны и Тверской области – это увеличение поддержки врачей, в том числе по программе "Земский доктор", развитие транспортной инфраструктуры, поддержка региональных брендов малого и среднего бизнеса, туризма, модернизация инфраструктуры и отраслей промышленности. Правительство Тверской области будет активно участвовать в выполнении задач, поставленных главой государства", – подчеркнул Руденя.