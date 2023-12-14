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Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества - РИА Новости, 14.12.2023
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Тверская область
 
21:46 14.12.2023 (обновлено: 21:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rudenya-1915914865.html
Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества
Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества - РИА Новости, 14.12.2023
Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества
Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, считает губернатор Тверской области Игорь... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:46
2023-12-14T21:49
тверская область
общество
игорь руденя
русская православная церковь
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Президент много внимания уделил вопросам семьи, поддержки материнства и детства. Владимир Владимирович отметил, что большая семья – это опора государства. Важное решение президента – возможность продления льготной программы семейной ипотеки. Для Тверской области это существенная поддержка нашей работы по улучшению демографической ситуации в регионе", – сказал Руденя. Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, новых регионов. "Тверская область вносит свой вклад в защиту национальных интересов нашей страны. Мы гордимся нашими героями. Волонтеры Верхневолжья, общественные организации, Русская православная церковь регулярно отправляют в зону проведения СВО все необходимое для наших бойцов. Поддержка новых территорий также находится на контроле: это помощь в подготовке к осенне-зимнему периоду, обеспечение детей необходимыми школьными принадлежностями и учебниками, подарками к Новому Году и Рождеству", – отметил Руденя. Губернатор также назвал важными тезисы президента о том, что страна развивается, несмотря на внешнее давление, растет экономика, выполняются все социальные обязательства, индексируются пенсии и пособия, повышается качество жизни. "На прямой линии президент сделал ряд заявлений, важных для всей страны и Тверской области – это увеличение поддержки врачей, в том числе по программе "Земский доктор", развитие транспортной инфраструктуры, поддержка региональных брендов малого и среднего бизнеса, туризма, модернизация инфраструктуры и отраслей промышленности. Правительство Тверской области будет активно участвовать в выполнении задач, поставленных главой государства", – подчеркнул Руденя.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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общество, игорь руденя, русская православная церковь, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Русская православная церковь, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным

Руденя: прямая линия президента показала высокую консолидацию общества

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«
"Президент много внимания уделил вопросам семьи, поддержки материнства и детства. Владимир Владимирович отметил, что большая семья – это опора государства. Важное решение президента – возможность продления льготной программы семейной ипотеки. Для Тверской области это существенная поддержка нашей работы по улучшению демографической ситуации в регионе", – сказал Руденя.
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Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, новых регионов.
«
"Тверская область вносит свой вклад в защиту национальных интересов нашей страны. Мы гордимся нашими героями. Волонтеры Верхневолжья, общественные организации, Русская православная церковь регулярно отправляют в зону проведения СВО все необходимое для наших бойцов. Поддержка новых территорий также находится на контроле: это помощь в подготовке к осенне-зимнему периоду, обеспечение детей необходимыми школьными принадлежностями и учебниками, подарками к Новому Году и Рождеству", – отметил Руденя.
Губернатор также назвал важными тезисы президента о том, что страна развивается, несмотря на внешнее давление, растет экономика, выполняются все социальные обязательства, индексируются пенсии и пособия, повышается качество жизни.
«
"На прямой линии президент сделал ряд заявлений, важных для всей страны и Тверской области – это увеличение поддержки врачей, в том числе по программе "Земский доктор", развитие транспортной инфраструктуры, поддержка региональных брендов малого и среднего бизнеса, туризма, модернизация инфраструктуры и отраслей промышленности. Правительство Тверской области будет активно участвовать в выполнении задач, поставленных главой государства", – подчеркнул Руденя.
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Тверская областьОбществоИгорь РуденяРусская православная церковьВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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