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Экс-командующий силами НАТО признал силу российской армии - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/rossiya-1915887006.html
Экс-командующий силами НАТО признал силу российской армии
Экс-командующий силами НАТО признал силу российской армии - РИА Новости, 14.12.2023
Экс-командующий силами НАТО признал силу российской армии
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для агентства Блумберг... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:05
2023-12-14T19:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для агентства Блумберг признал силу и высокую подготовленность российской армии, добавив, что украинские войска проигрывают в сравнении с ней. "И армии (Владимира Путина)… закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков – все это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина", - написал Ставридис. Он также подчеркнул, что введенные Западом против России санкции оказались "в лучшем случае ненадежными". По его словам, экономика России растет, хотя и медленными темпами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231214/proval-1915681532.html
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россия, украина, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-командующий силами НАТО признал силу российской армии

Экс-командующий силами НАТО Ставридис: ВСУ не справляются с российской армией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для агентства Блумберг признал силу и высокую подготовленность российской армии, добавив, что украинские войска проигрывают в сравнении с ней.
"И армии (Владимира Путина)… закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков – все это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина", - написал Ставридис. Он также подчеркнул, что введенные Западом против России санкции оказались "в лучшем случае ненадежными". По его словам, экономика России растет, хотя и медленными темпами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Экс-главком НАТО раскрыл, чем Зеленский разочаровал США
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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