Экс-командующий силами НАТО признал силу российской армии
Экс-командующий силами НАТО Ставридис: ВСУ не справляются с российской армией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для агентства Блумберг признал силу и высокую подготовленность российской армии, добавив, что украинские войска проигрывают в сравнении с ней.
"И армии (Владимира Путина)… закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков – все это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина", - написал Ставридис. Он также подчеркнул, что введенные Западом против России санкции оказались "в лучшем случае ненадежными". По его словам, экономика России растет, хотя и медленными темпами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.