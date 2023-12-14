https://ria.ru/20231214/rossiya-1915811993.html

Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности

Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности - РИА Новости, 14.12.2023

Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности

Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:18

2023-12-14T15:18

2023-12-14T15:42

россия

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

молдавия

украина

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет быть участником процесса интеграции, то таков выбор руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", - добавил Путин.Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html

https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html

россия

молдавия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, молдавия, украина