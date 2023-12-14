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Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности - РИА Новости, 14.12.2023
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15:18 14.12.2023 (обновлено: 15:42 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rossiya-1915811993.html
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности
Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:18
2023-12-14T15:42
россия
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
молдавия
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет быть участником процесса интеграции, то таков выбор руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", - добавил Путин.Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html
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россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, молдавия, украина
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Молдавия, Украина
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности

Путин: Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет быть участником процесса интеграции, то таков выбор руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Вчера, 15:24
Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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