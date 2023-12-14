https://ria.ru/20231214/rossiya-1915811993.html
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности
Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:18
2023-12-14T15:18
2023-12-14T15:42
россия
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет быть участником процесса интеграции, то таков выбор руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", - добавил Путин.Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, молдавия, украина
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Молдавия, Украина
Путин: Россия строит интеграционные планы на основе добровольности
Путин: Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды на постсоветском пространстве, и если Молдавия не хочет быть участником процесса интеграции, то таков выбор руководства страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", - добавил Путин.
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин