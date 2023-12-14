https://ria.ru/20231214/rossiya-1915749134.html

ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения

ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 14.12.2023

ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения

Положение ВС РФ в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения, скромно говоря, улучшается, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Положение ВС РФ в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения, скромно говоря, улучшается, сказал президент России Владимир Путин."Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всем протяжении идет улучшение положения наших войск", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о ситуации на фронте "Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы улучшают свое положение": Путин рассказал о ситуации на фронте. 2023-12-14T12:51 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр