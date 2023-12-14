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ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 14.12.2023 (обновлено: 13:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rossiya-1915749134.html
ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 14.12.2023
ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
Положение ВС РФ в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения, скромно говоря, улучшается, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:51
2023-12-14T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Положение ВС РФ в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения, скромно говоря, улучшается, сказал президент России Владимир Путин."Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всем протяжении идет улучшение положения наших войск", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о ситуации на фронте
"Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы улучшают свое положение": Путин рассказал о ситуации на фронте.
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России улучшают положение почти по всей линии соприкосновения

Путин: российские войска улучшают положение почти по всей линии соприкосновения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Положение ВС РФ в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения, скромно говоря, улучшается, сказал президент России Владимир Путин.
"Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всем протяжении идет улучшение положения наших войск", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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