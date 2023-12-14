Республиканцы уходят на каникулы, не согласовав запрос помощи Киеву
Законодатели-республиканцы уходят на каникулы, не согласовав новую помощь Киеву
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей уходят на новогодние каникулы, так и не согласовав запрос о новой военной помощи Украине, "критическая" поддержка оказалась в заложниках, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Как заявил Кирби журналистам, президент РФ Владимир Путин говорил на своей пресс-конференции о том, что конфликт вокруг Украины не разрешится и мира не будет, пока Россия не достигнет своих целей. "Мы все знаем, что это значит", - сказал Кирби.
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"Я надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы", - добавил он.
Как заявил Кирби, помощь Киеву нужна сейчас, а не после праздничного "гоголя-моголя". Россия же бросает вызов "международному порядку", добавил представитель Белого дома. "Россия ищет возможности переделать мировой порядок, чтобы сделать благоприятный для ее репрессивной модели автократии", - сказал он.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. Палата представителей дорабатывает последний день в четверг, отправляясь на каникулы до 9 января, сенат отработает пятницу, с каникул вернется 8 января.