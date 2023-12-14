https://ria.ru/20231214/reshenie-1915794031.html

Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана

Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана - РИА Новости, 14.12.2023

Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана

Россия надеется найти решение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича - такое, которое устроит и РФ тоже, заявил российский президент Владимир... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:31

2023-12-14T14:31

2023-12-14T14:49

россия

итоги года с владимиром путиным

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

эван гершкович

пол уилан

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия надеется найти решение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича - такое, которое устроит и РФ тоже, заявил российский президент Владимир Путин."Надеюсь, что мы найдем решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение. Такое, которое и российскую сторону устраивает" - отметил Путин, отвечая на вопрос о Гершковиче и Уилане в ходе подведения итогов года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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