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Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана - РИА Новости, 14.12.2023
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14:31 14.12.2023 (обновлено: 14:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/reshenie-1915794031.html
Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана
Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана - РИА Новости, 14.12.2023
Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана
Россия надеется найти решение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича - такое, которое устроит и РФ тоже, заявил российский президент Владимир... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:31
2023-12-14T14:49
россия
итоги года с владимиром путиным
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
эван гершкович
пол уилан
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия надеется найти решение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича - такое, которое устроит и РФ тоже, заявил российский президент Владимир Путин."Надеюсь, что мы найдем решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение. Такое, которое и российскую сторону устраивает" - отметил Путин, отвечая на вопрос о Гершковиче и Уилане в ходе подведения итогов года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, итоги года с владимиром путиным, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, эван гершкович, пол уилан
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Прямая линия с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Эван Гершкович, Пол Уилан
Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана

Путин: РФ надеется, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия надеется найти решение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича - такое, которое устроит и РФ тоже, заявил российский президент Владимир Путин.
«
"Надеюсь, что мы найдем решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение. Такое, которое и российскую сторону устраивает" - отметил Путин, отвечая на вопрос о Гершковиче и Уилане в ходе подведения итогов года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
Вчера, 14:46
 
РоссияИтоги года с Владимиром ПутинымПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЭван ГершковичПол Уилан
 
 
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