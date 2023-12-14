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Северная Осетия поблагодарила Путина за решение уравнять выплаты бойцам СВО
Северная Осетия поблагодарила Путина за решение уравнять выплаты бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Северная Осетия поблагодарила Путина за решение уравнять выплаты бойцам СВО
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента России Владимира Путина за решение уравнять выплаты и льготы добровольцам специальной военной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:13
2023-12-14T14:13
2023-12-14T14:27
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ПЯТИГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента России Владимира Путина за решение уравнять выплаты и льготы добровольцам специальной военной операции и тем, кто служит по контракту. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства, совмещенной с прямой линией, в четверг прозвучал вопрос по выплатам и льготам добровольцам, воюющим в зоне боевых действий. Журналистка из Северной Осетии уточнила, что в регионе есть два добровольческих отряда "Шторм.Осетия" и "Алания", и поинтересовалась, смогут ли добровольцы рассчитывать на такую же поддержку, как служащие по контракту. Президент отметил, что будет принято решение уравнять им выплаты и льготы. "Президент пообещал, что добровольцы и те, кто служит по контракту, будут уравнены во всех правах и начнут получать одинаковую поддержку со стороны государства. Спасибо Владимиру Владимировичу за такое решение, которого ждут и сами бойцы, и их семьи", — написал Меняйло в Telegram-канале. Путин также отметил, что добровольческие отряды Северной Осетии "блестяще воюют", за что глава республики поблагодарил его отдельно.
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Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Прямая линия с Владимиром Путиным, Итоги года с Владимиром Путиным
Северная Осетия поблагодарила Путина за решение уравнять выплаты бойцам СВО
Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за решение уравнять выплаты бойцам СВО