https://ria.ru/20231214/rekomendatsii-1915775565.html
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами - РИА Новости, 14.12.2023
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами
Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:48
2023-12-14T13:48
2023-12-14T13:48
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571088723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43769f5d7a76a080c6490959c7269f53.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. "При использовании системы беспроводной передачи данных точки доступа Wi-Fi рекомендуется размещать в подпотолочном пространстве учебных кабинетов на фронтальной стене и помещений, где необходимо обеспечить устойчивое покрытие беспроводной сетью", - говорится в документе. Не рекомендуется устанавливать системы беспроводной передачи денных в учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для школьников начальных классов и в помещениях для дошкольников. Мобильные телефоны для образовательных целей не используются, применение их допускается только для личного использования в соответствии с правилами школы, отмечается в рекомендациях. При реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе при выполнении домашних заданий, рекомендуется использовать персональный компьютер с беспроводной клавиатурой и мышью. Для чтения обучающимся рекомендуется использовать печатные учебные, книжные и журнальные издания, следует из документа. При необходимости перехода на смешанное или дистанционное обучение обучающихся 1-5-х классов рекомендуется переводить на дистанционный режим работы в последнюю очередь, уточняется в рекомендациях.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по обучению с применением гаджетов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, соответствующий документ
опубликован на сайте ведомства.
"При использовании системы беспроводной передачи данных точки доступа Wi-Fi рекомендуется размещать в подпотолочном пространстве учебных кабинетов на фронтальной стене и помещений, где необходимо обеспечить устойчивое покрытие беспроводной сетью", - говорится в документе.
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Не рекомендуется устанавливать системы беспроводной передачи денных в учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для школьников начальных классов и в помещениях для дошкольников.
Мобильные телефоны для образовательных целей не используются, применение их допускается только для личного использования в соответствии с правилами школы, отмечается в рекомендациях.
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При реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе при выполнении домашних заданий, рекомендуется использовать персональный компьютер с беспроводной клавиатурой и мышью.
Для чтения обучающимся рекомендуется использовать печатные учебные, книжные и журнальные издания, следует из документа.
При необходимости перехода на смешанное или дистанционное обучение обучающихся 1-5-х классов рекомендуется переводить на дистанционный режим работы в последнюю очередь, уточняется в рекомендациях.
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