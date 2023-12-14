https://ria.ru/20231214/rekomendatsii-1915775565.html

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами - РИА Новости, 14.12.2023

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе школьников с гаджетами

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:48

2023-12-14T13:48

2023-12-14T13:48

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. "При использовании системы беспроводной передачи данных точки доступа Wi-Fi рекомендуется размещать в подпотолочном пространстве учебных кабинетов на фронтальной стене и помещений, где необходимо обеспечить устойчивое покрытие беспроводной сетью", - говорится в документе. Не рекомендуется устанавливать системы беспроводной передачи денных в учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для школьников начальных классов и в помещениях для дошкольников. Мобильные телефоны для образовательных целей не используются, применение их допускается только для личного использования в соответствии с правилами школы, отмечается в рекомендациях. При реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе при выполнении домашних заданий, рекомендуется использовать персональный компьютер с беспроводной клавиатурой и мышью. Для чтения обучающимся рекомендуется использовать печатные учебные, книжные и журнальные издания, следует из документа. При необходимости перехода на смешанное или дистанционное обучение обучающихся 1-5-х классов рекомендуется переводить на дистанционный режим работы в последнюю очередь, уточняется в рекомендациях.

https://ria.ru/20231211/internet-1915126139.html

https://ria.ru/20231213/telefony-1915521884.html

https://ria.ru/20231117/elzhur-1778508047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)