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Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах
Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах
Нужно продвигать продукцию в регионах и создавать региональные программы по развитию малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:25
2023-12-14T15:25
2023-12-14T15:40
итоги года с владимиром путиным
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нужно продвигать продукцию в регионах и создавать региональные программы по развитию малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил президент России Владимир Путин."Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам, нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Вы знаете, это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителя. У нас в регионах есть чем гордиться... Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа по поддержке малых и средних предприятий, по продвижению наших брендов", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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итоги года с владимиром путиным, экономика, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в регионах
Путин: надо создать программу по развитию малого и среднего бизнеса в регионах