https://ria.ru/20231214/razvitie-1915750075.html
Путин рассказал о развитии новых регионов
Путин рассказал о развитии новых регионов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о развитии новых регионов
В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:53
2023-12-14T12:53
2023-12-14T13:41
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ, заявил президент страны Владимир Путин."Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. -Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин: "В новые регионы будет вкладываться триллион рублей ежегодно"
Путин: "В новые регионы будет вкладываться триллион рублей ежегодно"
2023-12-14T12:53
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РИА Новости
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россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал о развитии новых регионов
Путин: в новые регионы будут вкладывать триллион рублей ежегодно