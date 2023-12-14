https://ria.ru/20231214/razvitie-1915750075.html

Путин рассказал о развитии новых регионов

Путин рассказал о развитии новых регионов - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о развитии новых регионов

В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:53

2023-12-14T12:53

2023-12-14T13:41

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ, заявил президент страны Владимир Путин."Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. -Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231210/putin-1914899653.html

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Путин: "В новые регионы будет вкладываться триллион рублей ежегодно" Путин: "В новые регионы будет вкладываться триллион рублей ежегодно" 2023-12-14T12:53 true PT1M57S

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россия, итоги года с владимиром путиным