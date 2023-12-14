https://ria.ru/20231214/qr-kod-1915665247.html

Разработчик рассказал, когда опасно платить по QR-коду

Разработчик рассказал, когда опасно платить по QR-коду - РИА Новости, 14.12.2023

Разработчик рассказал, когда опасно платить по QR-коду

Оплата товаров по QR-коду может быть безопасной лишь при соблюдении определенных правил. Как не попасться на уловки мошенников, агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T02:17

2023-12-14T02:17

2023-12-14T02:17

технологии

ваге закарян

qr-код

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оплата товаров по QR-коду может быть безопасной лишь при соблюдении определенных правил. Как не попасться на уловки мошенников, агентству "Прайм" рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.В первую очередь, при оплате по QR-коду в магазинах следует обращать внимание, кто указан в качестве получателя, потому что в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки, предупредил эксперт.Кроме того, проводить платеж через QR-код можно только в торговых точках со стабильным интернет-соединением. При потере сигнала кассовый аппарат не выдаст чек.При оплате онлайн также нужно позаботиться о безопасности транзакции. Мошенники используют фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки. “Таким образом либо деньги отправятся не по назначению, либо мошенники получат данные банковской карты”, - разъяснил Закарян.С особым внимание следует относиться и к распродажам с использованием QR-кодов. Часто за ними стоят злоумышленники, которые хотят получить деньги на свои поддельные счета, отметил разработчик.

https://ria.ru/20231208/kod-1914666157.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян, qr-код