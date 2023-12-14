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Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot - РИА Новости, 14.12.2023
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19:33 14.12.2023 (обновлено: 19:59 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/pvo-1915898820.html
Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot
Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot - РИА Новости, 14.12.2023
Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot
Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:33
2023-12-14T19:59
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине до конца года.Кроме того, за неделю ФРГ поставила Киеву девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206.Также Германия поставила за неделю 7 390 артиллерийских боеприпасов натовского калибра, свыше 47 тысяч патронов калибра 40 миллиметров, три мобильных и дистанционно управляемых устройства разминирования и 14 сенсоров для беспилотников.Помимо этого, Украины получила восемь грузовиков Zetros, один полуприцеп, восемь автоцистерн и еще четыре транспортных средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфлик
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германия, украина, в мире
Германия, Украина, В мире
Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot

Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине до конца года.
Кроме того, за неделю ФРГ поставила Киеву девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206.
Также Германия поставила за неделю 7 390 артиллерийских боеприпасов натовского калибра, свыше 47 тысяч патронов калибра 40 миллиметров, три мобильных и дистанционно управляемых устройства разминирования и 14 сенсоров для беспилотников.
Помимо этого, Украины получила восемь грузовиков Zetros, один полуприцеп, восемь автоцистерн и еще четыре транспортных средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфлик
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