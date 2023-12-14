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Путин назвал "Газпром" надежным партнером
Путин назвал "Газпром" надежным партнером - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал "Газпром" надежным партнером
"Газпром" выполняет свои обязательства, в том числе по транзиту газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:53
2023-12-14T15:53
2023-12-14T16:59
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства, в том числе по транзиту газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин."Газпром" выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Поставки по газотранспортной системе (ГТС) Украины - один из двух действующих маршрутов экспорта газа из России в другие европейские страны.Украина с мая 2022 года прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены."Газпром" ранее в четверг сообщал, что подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через "Суджу" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 14 декабря. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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газпром, итоги года с владимиром путиным, экономика, украина, владимир путин, россия, луганская народная республика
Газпром, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Украина, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика
Путин назвал "Газпром" надежным партнером
Путин: "Газпром" выполняет обязательства, включая транзит газа через Украину
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства, в том числе по транзиту газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Газпром" выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Поставки по газотранспортной системе (ГТС) Украины - один из двух действующих маршрутов экспорта газа из России в другие европейские страны.
Украина с мая 2022 года прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
"Газпром" ранее в четверг сообщал, что подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через "Суджу" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 14 декабря. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.