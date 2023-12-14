Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал "Газпром" надежным партнером - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 14.12.2023 (обновлено: 16:59 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html
Путин назвал "Газпром" надежным партнером
Путин назвал "Газпром" надежным партнером - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал "Газпром" надежным партнером
"Газпром" выполняет свои обязательства, в том числе по транзиту газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:53
2023-12-14T16:59
газпром
итоги года с владимиром путиным
экономика
украина
владимир путин
россия
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_0cfc563079993213e61a3fe307c2e1dc.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства, в том числе по транзиту газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин."Газпром" выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Поставки по газотранспортной системе (ГТС) Украины - один из двух действующих маршрутов экспорта газа из России в другие европейские страны.Украина с мая 2022 года прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены."Газпром" ранее в четверг сообщал, что подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через "Суджу" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 14 декабря. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7336c29829fdb89b9dab42214e868aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, итоги года с владимиром путиным, экономика, украина, владимир путин, россия, луганская народная республика
Газпром, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Украина, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика
Путин назвал "Газпром" надежным партнером

Путин: "Газпром" выполняет обязательства, включая транзит газа через Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства, в том числе по транзиту газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Газпром" выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Поставки по газотранспортной системе (ГТС) Украины - один из двух действующих маршрутов экспорта газа из России в другие европейские страны.
Украина с мая 2022 года прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
"Газпром" ранее в четверг сообщал, что подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через "Суджу" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 14 декабря. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
ГазпромИтоги года с Владимиром ПутинымЭкономикаУкраинаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала