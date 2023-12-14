https://ria.ru/20231214/putin-1915824734.html

Путин призвал привести в порядок женские консультации

Путин призвал привести в порядок женские консультации - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал привести в порядок женские консультации

Женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок, там есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:52

2023-12-14T15:52

2023-12-14T16:01

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок, там есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, нужно обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там всё в порядок, там есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной дела надо работать", – сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия