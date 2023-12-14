https://ria.ru/20231214/putin-1915824734.html
Путин призвал привести в порядок женские консультации
Путин призвал привести в порядок женские консультации - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал привести в порядок женские консультации
Женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок, там есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:52
2023-12-14T15:52
2023-12-14T16:01
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок, там есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, нужно обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там всё в порядок, там есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной дела надо работать", – сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Путин призвал привести в порядок женские консультации
Путин призвал привести в порядок женские консультации и родильные отделения
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок, там есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, нужно обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там всё в порядок, там есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной дела надо работать", – сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения