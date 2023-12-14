Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 14.12.2023 (обновлено: 16:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915819466.html
Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской
Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской - РИА Новости, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской
Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит руководителей российских телеканалов, в частности, ВГТРК, подумать о том, что можно сделать для российского... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:37
2023-12-14T16:10
владимир путин
вгтрк
итоги года с владимиром путиным
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит руководителей российских телеканалов, в частности, ВГТРК, подумать о том, что можно сделать для российского информационного присутствия в Республике Сербской.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".В ходе мероприятия журналистка из Республики Сербской упомянула, что серьезная ситуация в мире, возникающие конфликты - от Украины до Ближнего Востока - влияют на Балканы и усложняют очень серьезную ситуацию в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской. Она подчеркнула, что сербов обвиняют за их хорошие, братские, дружественные отношения с Россией и винят в расширении "так называемого злокачественного русского влияния". "Также, по ее словам, в Сербии нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций, при этом, с другой стороны, в стране идет наводнение западных СМИ и разных организаций."Что касается российских СМИ, да, действительно жалко, что их там нет. Я не знаю, RT там принимается? Нет у вас? Не принимается? Ну, надо подумать над этим, я попрошу коллег, Олега Борисовича (Добродеева - ред.), тоже из ВГТРК, посмотреть, что можно сделать в этом направлении", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915819281.html
https://ria.ru/20231016/gaz-1902957886.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_61fc697a4e8f914606b4d51abb4ce84f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вгтрк, итоги года с владимиром путиным, общество
Владимир Путин, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным, Общество
Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской

Путин призвал ВГТРК подумать об информационном присутствии в республике Сербской

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит руководителей российских телеканалов, в частности, ВГТРК, подумать о том, что можно сделать для российского информационного присутствия в Республике Сербской.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о будущем Республики Сербской
Вчера, 15:37
В ходе мероприятия журналистка из Республики Сербской упомянула, что серьезная ситуация в мире, возникающие конфликты - от Украины до Ближнего Востока - влияют на Балканы и усложняют очень серьезную ситуацию в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской. Она подчеркнула, что сербов обвиняют за их хорошие, братские, дружественные отношения с Россией и винят в расширении "так называемого злокачественного русского влияния". "Также, по ее словам, в Сербии нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций, при этом, с другой стороны, в стране идет наводнение западных СМИ и разных организаций.
"Что касается российских СМИ, да, действительно жалко, что их там нет. Я не знаю, RT там принимается? Нет у вас? Не принимается? Ну, надо подумать над этим, я попрошу коллег, Олега Борисовича (Добродеева - ред.), тоже из ВГТРК, посмотреть, что можно сделать в этом направлении", - сказал Путин, подводя итоги года.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Республика Сербская надеется подписать договор о поставках газа из России
16 октября, 00:24
 
Владимир ПутинВГТРКИтоги года с Владимиром ПутинымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала