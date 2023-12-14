https://ria.ru/20231214/putin-1915819466.html

Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской

Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской - РИА Новости, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос об информационном присутствии в республике Сербской

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит руководителей российских телеканалов, в частности, ВГТРК, подумать о том, что можно сделать для российского... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:37

2023-12-14T15:37

2023-12-14T16:10

владимир путин

вгтрк

итоги года с владимиром путиным

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит руководителей российских телеканалов, в частности, ВГТРК, подумать о том, что можно сделать для российского информационного присутствия в Республике Сербской.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".В ходе мероприятия журналистка из Республики Сербской упомянула, что серьезная ситуация в мире, возникающие конфликты - от Украины до Ближнего Востока - влияют на Балканы и усложняют очень серьезную ситуацию в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской. Она подчеркнула, что сербов обвиняют за их хорошие, братские, дружественные отношения с Россией и винят в расширении "так называемого злокачественного русского влияния". "Также, по ее словам, в Сербии нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций, при этом, с другой стороны, в стране идет наводнение западных СМИ и разных организаций."Что касается российских СМИ, да, действительно жалко, что их там нет. Я не знаю, RT там принимается? Нет у вас? Не принимается? Ну, надо подумать над этим, я попрошу коллег, Олега Борисовича (Добродеева - ред.), тоже из ВГТРК, посмотреть, что можно сделать в этом направлении", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915819281.html

https://ria.ru/20231016/gaz-1902957886.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, вгтрк, итоги года с владимиром путиным, общество